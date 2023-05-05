Phát hiện hơn 20 con rắn và tắc kè hoa trong vali của người phụ nữ ở sân bay Ấn Độ

Thế giới 05/05/2023 15:34

Các quan chức sân bay ở Ấn Độ đã tìm thấy 22 con rắn và một con tắc kè hoa trong hành lý của một phụ nữ vào tuần trước.

Các quan chức sân bay cho biết tuần trước, một phụ nữ đã để hơn 20 con rắn và tắc kè hoa lên máy bay bằng cách đóng gói chúng trong hành lý ký gửi trước khi bị bắt ở Ấn Độ.

Người phụ nữ giấu tên đã hạ cánh xuống sân bay Chennai từ Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 28 tháng 4, Hải quan sân bay Chennai cho biết

“Khi kiểm tra hành lý ký gửi, 22 con rắn thuộc nhiều loài khác nhau và một con tắc kè hoa đã được tìm thấy”, các quan chức sân bay cho hay.

Các video cho thấy những con rắn với nhiều kích cỡ khác nhau trườn trên sàn sân bay và trên xe đẩy của sân bay. Một số được quay cuộn tròn trong hộp nhựa lớn.

Hiện hải quan sân bay Chennai chưa đưa ra phản hồi về việc người phụ nữ có bị bắt hay không.

Phát hiện hơn 20 con rắn và tắc kè hoa trong vali của người phụ nữ ở sân bay Ấn Độ - Ảnh 1
Một phụ nữ đã để hơn 20 con rắn và tắc kè hoa lên máy bay. Ảnh: Twitter

Atul Bagai, Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tại Ấn Độ, cho biết trong một báo cáo năm 2020, Ấn Độ là một trung tâm lớn cho những kẻ buôn lậu buôn bán động vật ngoại lai sang các nước khác.

“Ấn Độ nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu về việc sử dụng lĩnh vực hàng không để buôn bán động vật hoang dã”, ông Bagai nói.

Vào năm 1972, Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã đã được chính phủ Ấn Độ ban hành, nhằm bảo vệ các loài thực vật và động vật.

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