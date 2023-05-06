Du khách bất ngờ thấy hình “cậu nhỏ khổng lồ” xuất hiện trên bãi cỏ chỉ vài ngày trước lễ đăng quang của Vua Charles III

Những kẻ đùa giỡn dường như đã vẽ hình dạng này qua đêm, gây ngạc nhiên cho người dân địa phương và để lại câu hỏi về người đã làm điều này.

Cư dân và du khách đến thăm Royal Crescent sang trọng của thành phố Bath đã bị kinh ngạc khi nhìn thấy hình “cậu nhỏ khổng lồ” được cắt tỉa trên bãi cỏ chỉ vài ngày trước khi lễ đăng quang của Vua Charles III được tổ chức.

Trên khắp đất nước, mọi người sẽ tổ chức các bữa tiệc đường phố để đánh dấu dịp lịch sử này, với các cờ trang trí đã được treo lên và nhiều đồ được bán trong các cửa hàng.

Điều đó đương nhiên xảy ra trước lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5 và một bữa tiệc dự kiến sẽ được tổ chức trên bãi cỏ tại Royal Crescent nổi tiếng ở thành phố Bath.

Royal Crescent thu hút đông đảo khách du lịch mỗi năm và nhiều người đến đây để ngắm nhìn những bãi cỏ tuyệt đẹp và đặc điểm mới được vẽ lên trái ngược với bối cảnh của sự lộng lẫy thời kỳ Georgian thế kỷ 18 tại đây.

Công ty Crescent Lawn, được thành lập vào năm 2003, là công ty chăm sóc hiện tại của những bãi cỏ được kiến ​​trúc sư cảnh quan và người làm vườn Capability Brown làm ra.

Một trong những đặc điểm nổi tiếng nhất của nó là 'ha-ha', một loại hàng rào trũng phổ biến vào thế kỷ 18 khiến chủ đất có ảo giác về một 'bãi cỏ vô tận' không bị gián đoạn, nhưng vẫn có ranh giới để chăn thả gia súc.

Tuy nhiên, hình dạng “cậu nhỏ” không mong đợi sẽ ảnh hưởng đến các lễ kỷ niệm vào ngày 6/5 sắp tới, nơi mọi người sẽ hy vọng tránh được những cơn mưa rào như dự kiến.

Một tờ rơi quảng cáo cho bữa tiệc trong lễ đăng quang theo chủ đề Georgia tại Royal Crescent cho biết: “Tận hưởng kỷ niệm 300 năm thời kỳ Georgian. Trang trí vương miện hoàng gia của bạn, xem trình diễn thời trang hoàng gia và ghé thăm Georgian Cook để nấu những món ăn ngon trong bếp”.

Không rõ có bao nhiêu người hâm mộ hoàng gia đến dự lễ ăn mừng việc chính thức chuyển giao quyền lực cho ông Charles, 74 tuổi, sau cái chết của mẹ, Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9.

Buổi lễ sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao, với các màn trình diễn của Lionel Richie, Katy Perry và Andrea Bocelli.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden dự kiến ​​cũng sẽ tham dự.

Ngoài ra, buổi diễn tập có sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ từ quân đội, hải quân và Không quân Hoàng gia Anh, với một số nhạc cụ chơi.

Theo The Mirror