Thấy bạn học sợ hãi, chàng trai leo cây bắt con rắn dài 1,7m bằng tay không khiến cộng đồng mạng thán phục

Thế giới 07/05/2023 08:50

Chàng trai đã nhảy lên cây để bắt con rắn vì lo bạn học sẽ sợ hãi.

Vào ngày 5 tháng 5, theo một đoạn video từ Bailu, một cậu học sinh tên Yang đến từ Quý Dương, Quý Châu đã tìm thấy một con rắn dài 1,7 mét trên cây trong trường. Lo lắng rằng con rắn có thể cắn trúng các bạn cùng lớp, Yang đã leo lên cây để bắt con rắn bằng tay trần. Hành động này đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Thấy bạn học sợ hãi, chàng trai leo cây bắt con rắn dài 1,7m bằng tay không khiến cộng đồng mạng thán phục - Ảnh 1

Đoạn video cho thấy một cậu học sinh nhảy từ trên cây xuống bên đường trong khuôn viên trường với một con rắn to bằng cánh tay đang quấn quanh cánh tay trái của cậu. Con rắn liên tục di chuyển cơ thể nhưng cậu bé bắt rắn vẫn không hề cảm thấy sợ hãi.

Thấy bạn học sợ hãi, chàng trai leo cây bắt con rắn dài 1,7m bằng tay không khiến cộng đồng mạng thán phục - Ảnh 2
Chàng trai dùng tay không để bắt rắn. Ảnh: Sohu

Được biết, cậu học sinh họ Yang đã bắt con rắn vì sợ nó sẽ cắn một bạn cùng lớp nên đã thả sau khi bắt được nó.

Sinh viên Yang cho biết: “Tôi sợ con rắn này sẽ cắn người trong trường nên đã leo lên bắt nó và thả vào bãi cỏ trên núi. Đây là loại rắn không có nọc độc. Chiều dài của con rắn này dài khoảng bảy mét và nặng khoảng một cân rưỡi. Tôi cũng đã bắt được những con rắn lớn hơn, dài hơn 2 mét”.

Trước sự việc này, cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích trước sự dũng cảm của anh Dương, đồng thời cũng nhắn nhủ mọi người không nên bắt rắn một cách cẩu thả nếu chưa biết rắn có độc hay không.

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