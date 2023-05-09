Nghề lạ tìm vớt điện thoại của khách du lịch rớt xuống hồ thu gần 50 triệu đồng mỗi ngày

Thế giới 09/05/2023 12:38

Thợ lặn địa phương chuyên tìm kiếm những món đồ bị mất dưới nước cho biết anh có thể kiếm được hơn 101 triệu trong 1 tháng.

Một hồ nước tuyệt đẹp ở miền đông Trung Quốc trải qua sự bùng nổ du lịch đã mang lại cho những người dân địa phương dám nghĩ dám làm một nguồn thu nhập mới – lấy lại những vật có giá trị như điện thoại di động và máy ảnh do hàng triệu khách du lịch đổ xô đến bờ hồ đánh rơi.

Hồ Tây nổi tiếng gần Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang đã đón hàng triệu du khách trong những ngày nghỉ lễ 1/5 gần đây khi ngành du lịch nội địa của đất nước bùng nổ kể từ khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ vào cuối năm ngoái.

Vì vậy, nhiều khách du lịch bị mất đồ trong hồ đến mức những người dân địa phương như Huang Yiyong, 40 tuổi, đã biến việc tìm đồ của họ thành công việc toàn thời gian với hầu hết các đồ được lấy là điện thoại di động.

Nghề lạ tìm vớt điện thoại của khách du lịch rớt xuống hồ thu gần 50 triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 1
Huang Yiyong, 40 tuổi, một thợ lặn địa phương chuyên tìm những món đồ rơi xuống hồ. Ảnh: Baidu

Huang cho biết anh kiếm được khoảng 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu) mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ gần đây khi ba triệu người đổ xô đến Hồ Tây, hãng truyền thông địa phương Chao News đưa tin.

Nếu tôi có thể lấy nó từ hồ trong vòng 20 phút, tôi sẽ tính phí 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu).Nhưng nếu khu vực khó tiếp cận hoặc quy trình hơi phức tạp, tôi sẽ tính phí 1.800 - 2.000 tệ (6 – 6,7 triệu). Và nếu tôi không tìm thấy món đồ đó, giá chỉ là 700 tệ (gần 2,5 triệu)”.

Huang cho biết đây là một công việc mạo hiểm, đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp và đầu tư lớn vào thiết bị, điều này xứng đáng với mức phí của anh, đồng thời cho biết thêm rằng tỷ lệ thành công của anh là 90%.

Anh cho biết bình thường mình nhận được khoảng 2-3 đơn đặt hàng mỗi ngày, nhưng con số này tăng gấp đôi vào những thời điểm du lịch cao điểm như kỳ nghỉ lễ 1/5 gần đây.

Hồ này tương đối nông, với điểm sâu nhất chỉ 5 mét và độ sâu trung bình là 2,3 mét trong khi các mép bờ thường sâu chưa đến một mét.

Huang cho biết một người phụ nữ đã trả cho anh 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu) để lấy lại điện thoại di động của cô sau khi làm rơi nó xuống hồ.

Nghề lạ tìm vớt điện thoại của khách du lịch rớt xuống hồ thu gần 50 triệu đồng mỗi ngày - Ảnh 2
Người đàn ông sẽ tính phí cao nếu đồ vật rơi khó tìm thấy. Ảnh: Baidu

Anh nói rằng mình sẽ tính giá thấp hơn nếu không cần mặc quần áo lặn hoặc sử dụng thiết bị nào và chỉ nằm trên bờ và với tay vào trong nước để tìm kiếm đồ vật.

Huang nói rằng anh đã kiếm được trung bình khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 101 triệu) trong một tháng, đủ để nuôi năm đứa con trong đó có bốn đứa vẫn đang học và đứa nhỏ nhất mới một tuổi.

Câu chuyện bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về những công việc như của Huang sau khi nó được xem thu hút 56 triệu lượt xem trên Weibo và 5 triệu trên Douyin.

“Tôi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của anh ấy. Lặn là nguy hiểm. Tầm nhìn trong hồ thấp và có nhiều cỏ dại. Thật khó để đối phó với các trường hợp khẩn cấp,” một người cho biết trong phần bình luận.

“Nếu một bên sẵn sàng trả tiền và bên kia sẵn sàng cung cấp dịch vụ này, thì không có vấn đề gì với ngành,” một người khác nói.

Một người khác đã bình luận: “Tôi không thể nói nên lời khi anh ấy tính 700 nhân dân tệ ngay cả khi không lấy lại vật phẩm. Thật quá đắt đỏ”.

Văn phòng Quản lý Hồ Tây cho biết vào ngày 3 tháng 5 rằng có sẵn gậy dài cho khách du lịch sử dụng để lấy đồ bị mất từ ​​​​hồ và nhân viên cũng có thể hỗ trợ miễn phí.

Văn phòng nói thêm rằng nhân viên của họ đã giúp 30 người lấy lại điện thoại di động của họ trong kỳ nghỉ gần đây.

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