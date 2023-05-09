Dùng máy in phun in tiền giả trả cho gái mại dâm vì không đủ tiền, người đàn ông nhận kết đắng 3 năm 6 tháng tù

Thế giới 09/05/2023 11:20

Không thể trả tiền cho các dịch vụ qua đêm với “gái ngành”, ông bố có 7 đứa con đã chuyển sang in tiền đô la giả để trang trải chi phí.

Hành vi phạm tội của Feroz Akthar Hussain bị phát hiện sau khi cô gái mà anh từng trả tiền để quan hệ đang cố gắng thanh toán hóa đơn giặt ủi bằng "tiền mặt".

Khi vụ việc xảy ra, anh ta đã trốn khỏi Singapore trong khoang động cơ của một chiếc xe buýt để tránh bị truy tố. Khi trở lại Singapore một thời gian sau, anh ta bị bắt.

Vào ngày 5/5, người Singapore 41 tuổi đã bị kết án 3 năm 42 ngày sau khi anh nhận tội sử dụng tiền giả và không xuất trình hộ chiếu của mình cho nhân viên nhập cư.

Hai tội danh khác liên quan đến việc làm giả tiền và một tội danh khác về việc bỏ trốn khi đang được tại ngoại đã được xem xét trong quá trình tuyên án của anh ta. Tuy nhiên thời gian kết án của anh ta được tính từ ngày 5 tháng 1 năm nay, ngày anh ta bị bắt giữ.

Phó Công tố viên (DPP) Lee Da Zhuan nói trước tòa rằng hành vi phạm tội của Feroz diễn ra vào đêm 28 tháng 12 năm ngoái.

Vào thời điểm đó, anh đang làm tài xế xe buýt và dự định sẽ tìm một “gái ngành” phục vụ mình vào đêm hôm đó, nhưng anh đã không đủ khả năng chi trả.

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Một người Singapore bị bỏ tù vì in tiền giả để trả cho gái mại dâm. Ảnh: Shutterstock

Vì vậy, anh ta quyết định sao chép tờ 50 đô la Singapore thật và in nó bằng máy phun, cho phép anh ta tạo ra bốn bản sao của tờ tiền giả.

Các tài liệu của tòa án cho thấy ba trong số các tờ tiền giả đều có cùng số sê-ri.

Sử dụng những tờ tiền giả này, Feroz đã có thể bù đắp chi phí cho một giờ phục vụ với “gái ngành” tại khách sạn Grand Copthorne Waterfront dọc Đường Havelock, khiến anh phải trả tổng cộng 350 đô la Singapore (hơn 6 triệu).

Vài ngày sau, vào ngày 31 tháng 12, người phụ nữ đã cố gắng sử dụng hai tờ tiền giả để thanh toán hóa đơn giặt là của mình tại khách sạn Mercure Singapore trên đường Stevens gần đường Orchard.

Giám đốc bộ phận lễ tân của khách sạn "nghi ngờ mạnh mẽ" rằng những tờ tiền là giả và yêu cầu người phụ nữ đợi ở sảnh, DPP Lee cho biết.

Sau đó, giám đốc đã gọi cho cảnh sát.

Vào khoảng 1h40 sáng ngày 4 tháng 1 năm nay, Feroz đã cố gắng trốn sang Malaysia để tránh bị truy tố. Điều này xảy ra trong khi anh ta được tại ngoại. Cơ quan công tố không nói rõ chính xác Feroz bị truy tố vì tội gì vào thời điểm đó.

Để có người giúp anh ta nhập cảnh sang Malaysia, Feroz đã rút 1.900 đô la Singapore (tương đương hơn 33,5 triệu) từ máy ATM và đi taxi đến khu vực bãi đỗ xe Hougang Heavy.

Ở đó, anh ta yêu cầu đồng nghiệp của mình, người được xác định trong các tài liệu tòa án chỉ là "Din". Din đồng ý và chuyến đi diễn ra vào khoảng 7h sáng.

Bằng cách giấu mình trong một không gian nhỏ phía sau động cơ xe buýt, Feroz đã có thể vượt qua biên giới tại Trạm kiểm soát Tuas mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, anh ta đã quay lại cùng một trạm kiểm soát vào ngày 5 tháng 1 vào khoảng 13h35 chiều mà không có hộ chiếu Singapore. Người ta không biết tại sao anh trở lại thành phố.

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 Anh ta có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh minh họa: Internet

Anh ta bị bắt sau khi thú nhận với các quan chức của Cơ quan Kiểm soát và Nhập cản rằng anh ta bị Lực lượng Cảnh sát Singapore truy nã và đã nhập cảnh vào Malaysia bất hợp pháp.

Để tìm kiếm một bản án nhẹ hơn, Feroz, người đã xuất hiện trước tòa thông qua một liên kết video và không có luật sư đại diện, đã cầu xin Thẩm phán cho anh ta một cơ hội vì anh có bảy người con.

Thẩm phán lưu ý rằng Feroz cũng đã nộp một lá thư giảm nhẹ bằng văn bản cũng nói rằng anh ta có một người mẹ không khỏe và một người vợ không đi làm.

Tuy nhiên thẩm phán sau đó nói với anh ta rằng các tội liên quan đến tiền giả “có tính chất nghiêm trọng”.

Vì sử dụng tiền giả, Feroz có thể phải ngồi tù tới 20 năm và bị phạt tiền. Vì không xuất trình hộ chiếu cho nhân viên nhập cư, anh ta có thể bị phạt tới 1.000 đô la Singapore (hơn 17 triệu) hoặc bị bỏ tù tới sáu tháng và có thể là cả hai.

Theo South China Morning Post

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