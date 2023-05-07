15 bức ảnh " tình bể bình" của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn

Thế giới 07/05/2023 09:14

Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã kết hôn được 18 năm và nhiều khoảnh khắc hai người đã thể hiện sự ngọt ngào, thẳng thắn trước ống kính.

Khi tham dự Mey Games năm 2005 tại Scotland, Vua Charles (khi đó là Hoàng tử Charles) và Camilla (khi đó là Nữ công tước xứ Cornwall) đã cùng nhau cười.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 1Julie Bishop, chủ tịch của Prince's Trust Australia, trước đây đã nói với Sky News rằng Vua Charles có "khiếu hài hước đầy sắc bén và thông mình".

Trong một lần thể hiện tình cảm hiếm hoi trước công chúng, Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại một trận đấu polo năm 2005.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 2

Các thành viên hoàng gia không được biết đến với việc hôn nhau hoặc thể hiện tình cảm công khai, trừ những dịp đặc biệt như đám cưới hoàng gia, làm cho khoảnh khắc đáng yêu này trở thành một sự phá vỡ với truyền thống của hoàng gia.

Cặp đôi trông gần gũi hơn bao giờ hết khi Hoàng tử xứ Wales, danh xưng được biết đến vào thời điểm đó, đưa một cây bút cho bà Camilla trong một sự kiện vào năm 2005.

 15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 3Cặp đôi kết hôn vào ngày 9 tháng 4 năm 2005, sau nhiều thập kỷ gắn bó với nhau

Trong bữa tiệc ngoài vườn của Cung điện Buckingham năm 2005, Vương hậu Camilla và Vua Charles III lại cười đùa với nhau một lần nữa.

 15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 4

“Luôn thật tuyệt khi có một người hiểu và muốn động viên bạn. Tuy nhiên, nếu tôi quá nghiêm túc về mọi thứ, cô ấy chắc chắn sẽ đùa giỡn”, Vua Charles đã nói về vợ mình trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm 2015.

Vương hậu Camilla và Vua Charles đã cùng nhau đi khắp thế giới, chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên đường đi.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 5

Trong một chuyến đi đến Canada vào năm 2009, một bức ảnh chân thực của cặp đôi chụp lại cảnh họ mỉm cười với nhau trong khi mặc quần áo ấm cho thời tiết se lạnh.

Vương hậu Camilla chia sẻ tình yêu thiên nhiên của mình Vua Charles III.

 15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 6

Vương hậu Camilla và Vua Charles III đã tham quan Golden Arches trong Vườn Lan Quốc gia ở Singapore vào năm 2017. Ông luôn cởi mở về tình yêu làm vườn và thiên nhiên trong suốt cuộc đời mình.

Vua Charles và Vương hậu Camilla đã chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu khi tham dự Chợ hoa Nice năm 2018.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 7

Trong một khoảnh khắc đặc biệt thân mật, Vương hậu Camilla đã tặng chồng mình một bông hoa đầy màu sắc và được anh ấy ngửi một cách say đắm.

Trong chuyến thăm hoàng gia tới Jordan vào năm 2013, Vương hậu Camilla và Vua Charles III đã được chụp ảnh khi đang thử loại trà địa phương.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 8

Cặp đôi mặc trang phục thoải mái hơn cho chuyến du lịch hoàng gia.

Trong chuyến thăm hoàng gia tới Cuba vào năm 2019, Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã được chụp ảnh khi đang cùng nhau làm thức uống mojito.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 9Trong buổi trình diễn pha chế cocktail, Vua Charles III đã khiến mọi người cười nhiều, thậm chí còn bình luận rằng ông đã “gặp một tình huống không may”.

Vương hậu Camilla cũng đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng bà là một người yêu thương các con của Hoàng tử William.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 10

Trong khi tham dự Đại lễ Bạch Kim trên phố The Mall vào tháng 6, Vương hâụ Camilla đã chụp ảnh cười khi Hoàng tử Louis làm một khuôn mặt hài hước khi ngồi trong lòng ông nội.

Vua Charles III hỗ trợ vợ đeo khẩu trang khi họ tham dự Royal Ascot vào năm 2021.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 11

Vua Charles đã nói một cách trực tiếp về cách xã hội có thể tiến lên phía trước sau đại dịch.

“Chúng ta đang có một khoảng thời gian hiếm có để học hỏi từ đại dịch và thay đổi cách chúng ta sống để trở nên bền vững hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian này đang thu hẹp nhanh chóng, do đó chúng ta cần hành động ngay bây giờ để không bỏ lỡ cơ hội đó”, Thái tử Charles cho biết tại một cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tháng 6 năm 2020.

Khi hai người không đi du lịch khắp thế giới hay tham dự các sự kiện thảm đỏ, Vua Charles và Vương hậu Camilla tìm những khoảng thời gian nhỏ để thư giãn cùng nhau.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 12

Trong chuyến thăm Nhà hát Hoàng gia vào tháng 6 năm 2021, Vua Charles và Vương hậu Camilla được chụp ảnh khi đang uống trà trên sân thượng ngoài trời. Cặp đôi trông thật yên bình và thoải mái khi cùng nhau thưởng thức trà và bánh ngọt.

Sau khi lên ngôi vua, Vua Charles và vợ của ông đã chào mừng những người đến chúc phúc bên ngoài Lâu đài Hillsborough ở Belfast.

 15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 13

Vua Charles và Vương hậu Camilla đều mỉm cười khi chào đón người hâm mộ, bắt tay và ăn mừng trong một vai trò hoàn toàn mới.

Trong chuyến thăm Dunfermline vào tháng 10, Charles và Camilla đã cười đùa với nhau trong một cuộc họp chính thức của hội đồng.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 14
Vua Charles và Vương hậu Camilla trông thoải mái khi ở bên nhau, thường xuyên trao nhau nụ cười và một vài tiếng cười.

Khi ở Berlin (Đức), Vua Charles và Vương hậu Camilla đã đến thăm một chợ nông sản địa phương.

15 bức ảnh ' tình bể bình' của vua Charles III và vợ không thể ngọt ngào hơn - Ảnh 15

Vua Charles, người trước đây sở hữu thương hiệu thực phẩm hữu cơ riêng của mình, có thể thấy ông chỉ tay vào một bộ sưu tập táo trong khi Vương hậu Camilla ngắm nhìn và tươi cười.

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