Thử thách tìm 4 quả kiwi trong 15 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong 1% người thông minh nhất thế giới

Nếu không tìm thấy 4 quả kiwi trong 14 giây cũng đừng nản lòng vì chỉ có 1% người thông minh phát hiện ra chúng.

Ảo ảnh quang học kích thích não bộ bằng cách thu hút quá trình xử lý hình ảnh, thách thức các mô hình nhận thức và thúc đẩy khả năng quan sát tích cực.

Chúng tăng cường tính linh hoạt, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của não đồng thời giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nhận thức và sự phức tạp của tâm trí.

Bạn cần tập trung vào hình ảnh để tìm ra 3 trái kiwi ẩn mình ngụy trang giữa rất nhiều quả cùng loại.

Nếu bạn có thể tìm thấy tất cả 4 quả kiwi trong 15 giây, đó là dấu hiệu cho thấy bạn có trí thông minh phi thường hoặc mức IQ cao.

Bạn phải tìm 4 trái kiwi trong 15 giây. Ảnh: New York Post

Chỉ 1% người thông minh có thể tìm thấy những trái kiwi ẩn trong bức ảo ảnh quang học này.

Nếu bạn không thể tìm thấy 4 trái kiwi trong 15 giây, bạn hãy xem hình ảnh bên dưới.

Đáp án 4 trái kiwi được tìm thấy. Ảnh: New York Post

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-4-qua-kiwi-trong-15-giay-neu-lam-duoc-ban-se-nam-trong-1-nguoi-thong-minh-nhat-the-gioi-579915.html