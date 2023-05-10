Một người phụ nữ tìm thấy những con rắn sống trong các bức tường ở ngôi nhà mới của cô tại Centennial, Colorado (Mỹ), theo Denver7 News.

Không biết lý do tại sao 10 con rắn xuất hiện trong nhà của mình, người phụ nữ sợ hãi đến mức không dám đi toilet

Một người phụ nữ đã bị sốc khi phát hiện ra rằng ngôi nhà bốn phòng ngủ, hai phòng tắm mới của mình ở Centennial, Colorado (Mỹ), bị rắn tấn công, theo Denver7 News vào ngày 3 tháng 5.

Trong vòng chưa đầy hai tuần, Amber Hall đã tìm thấy 10 con rắn sống trong các bức tường ở nhà để xe của cô.

Hall nói với Denver7 rằng mình đã phát hiện ra những vị khách không mời đang bò lên tường khi cô ấy bắt gặp con chó của mình đang nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau nhà để xe.

Cô ấy tìm thấy con rắn đầu tiên trong một kẽ hở trên tường. Khi đặt tay lên đó, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và Hall tin rằng nơi đó là chỗ sinh sống của rất nhiều con rắn, theo Denver7.



Đã có 10 con rắn xuất hiện trong nhà kể từ khi cô chuyển đến đây. Ảnh: Fox31

Hall nói với Denver7: “Tôi và các con sợ ngủ trên giường và sợ sử dụng nhà vệ sinh vì rắn có thể chui ra từ đó. Tôi không thể mở bất kỳ đồ đạc nào của mình vì tôi sợ rằng có rắn trong hộp hoặc dưới hộp”.

Người mẹ 42 tuổi cho biết cô đã chi khoảng 1.000 đô la (hơn 23,5 triệu) để thuê một người bắt rắn để loại bỏ chúng ra khỏi nhà một cách nhân đạo.

Dựa trên kích thước của những con rắn, một số con có thể đã sống trong ngôi nhà ít nhất hai năm, Hall trích lại lời của người bắt rắn.

Người phát ngôn của công ty bất động sản nói với Denver7 rằng đây là lần đầu tiên họ nghe về vấn đề này và nếu nhìn thấy những con rắn thì họ sẽ nói với cô ấy.

Hall cũng nói thêm rằng mình có thể không cảm thấy thoải mái khi sống trong nhà cho đến khi cô ấy “đục bê tông và xác định vị trí nơi chúng đang sống", theo Denver7.

"Đây là ngôi nhà đầu tiên của tôi. Tôi đã làm việc cả đời cho nó và tôi không thể tận hưởng nó. Các con tôi có thể tận hưởng nó. Tôi sợ chết khiếp", Hall nói.

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