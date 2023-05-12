Không có gì tồi tệ hơn là muốn giặt đồ mà phát hiện ra máy giặt đã được sử dụng.

Cô đã chia sẻ phát hiện kinh hoàng này trên nhóm Facebook “Cleaning & Organizing Inspiration Australia”.

Trong trường hợp này, một phụ nữ Úc đã khiến mình hoảng sợ khi phát hiện ra rằng máy giặt của cô đã bị hàng ngàn con kiến xâm nhập.

“Tôi vừa đến để giặt đồ và phát hiện ra rằng có kiến lan tỏa khắp nơi trong đó!”, người phụ nữ chưa rõ danh tính viết trong nhóm.

Cô giải thích rằng mình đã dọn sạch chúng bằng thuốc diệt côn trùng, nhưng khi cô đi giặt thêm, nhiều con kiến xuất hiện hơn. Điều này khiến cô nghĩ rằng những con kiến đã xâm nhập sâu vào bên trong máy giặt, nơi mà cô không thể tiếp cận được để tiêu diệt chúng.

“Chúng thậm chí còn ở bên trong màn hình LED!”, người phụ nữ than thở và hỏi xem ai gặp trường hợp tương tự như mình hay không.

Các bức ảnh kèm theo cho thấy những sinh vật nhỏ màu đen tràn ngập trên máy giặt quần áo tự động, bò khắp nơi từ ngăn đựng bột giặt đến lồng giặt giống như một bể chứa côn trùng khổng lồ.

Cô gái phát hiện hàng ngàn con kiến trong máy giặt của mình. Ảnh: New York Post

Phát hiện này đã khiến cư dân mạng phải rùng mình.

“Giống như một bộ phim kinh dị vậy”, một người dùng cho hay.

Trong khi người dùng khác viết: “Trời ơi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này trước đây! Bạn đang rửa bằng nước đường hay gì?”

Trong khi đó, những người diệt kiến ​​trên đã có những gợi ý về cách loại bỏ kiến ​​khỏi máy giặt của một người.

“Hãy sử dụng một ít muối và dấm để tiêu diệt kiến trong máy giặt, bằng cách chạy chương trình giặt nóng. Chúng đang tìm kiếm sự ấm áp để sinh sản. Mở phía sau và làm sạch, chúng sẽ đi sau đó”, một người dùng đưa ra lời khuyên.

Một người dùng khác đưa ra lời khuyên hài hước và nói rằng: “Mua máy giặt mới luôn đi”.

Trong một bản cập nhật gần đây trên nhóm bình luận, người phụ nữ cho biết rằng mặc dù máy giặt của cô bị xâm nhập, cô vẫn “giặt hai lần trong thời gian ngắn vì” cô “thực sự cần”.

Mặc dù hành vi này có vẻ kỳ lạ, nhưng một số loài kiến được biết đến là xâm nhập và phá hủy các thiết bị điện tử.

Kiến điên Tawn- một loài bản địa Nam Mỹ đã xâm nhập vào miền nam Hoa Kỳ - có xu hướng chiếm đoạt các thiết bị điện tử, từ truyền hình đến máy điều hòa, thường gây ra các sự cố ngắn mạch.

Vào tháng 8, một bầy kiến được cho là đã xâm nhập vào thiết bị đọc sách Kindle của một tác giả người Brazil và phá hủy bên trong.