Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu

Thế giới 11/05/2023 17:45

Chủ nhà đã trang trí ba phòng ngủ bằng màu neon, hoa văn sống động và các chi tiết vui nhộn trong hơn 21 năm.

Người ta nói rằng sử dụng màu sắc tươi sáng sẽ làm cho ngôi nhà của bạn bán nhanh hơn, nhưng họ chưa từng thấy ngôi nhà mới được niêm yết ở Massachusetts này.

Tọa lạc tại Somerville, một thành phố nhỏ hơn cách Boston 4 dặm, ngôi nhà ba phòng ngủ được trang trí bằng nhiều màu sắc và hoa văn đượ bán ra thị trường với giá 1,475 triệu USD (khoảng 34,6 tỷ) vào ngày 3 tháng 5.

Người đứng sau phong cách trang trí rực rỡ ấy là Deborah Hughes. Anh được người dân địa phương biết đến với tư cách là người đồng sở hữu Upstairs on the Square, một nhà hàng được yêu thích và hiện đã đóng cửa ở Quảng trường Harvard.

Theo Franckum, người đại diện rao bán, căn nhà này rộng 198,5 m2 toàn màu trắng khi Hughes mua nó vào năm 2002. Gần như ngay lập tức, Hughes quyết định thêm dấu ấn cá nhân của mình.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 1

Franckum nói: “Có màu hồng, xanh lục, san hô, hoa oải hương và đủ loại màu sắc hòa quyện với nhau và trông rất đẹp. "Cả ngôi nhà bừng sáng. Đó là một tác phẩm nghệ thuật thực sự."

Khu đất này có diện tích là 755,7 m2 và có một sân sau rộng rãi với một khu vườn

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 2

Franckum cho biết: “Bản thân cô ấy là một người đam mê làm vườn và có những khu vườn lâu năm tuyệt vời ở phía sau và luôn chăm sóc những bông hoa tuyệt đẹp này. Cô ấy mang thế giới tự nhiên bên ngoài vào bên trong”.

Những chi tiết lạ lùng của ngôi nhà bắt đầu từ hiên nhà phía trước. Các cột màu tím và xanh lá cây đem đến cho bạn một cái nhìn thoáng qua về những âm thanh hỗn loạn sắp đến.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 3

Chuông cửa, giống như hầu hết những gì trong ngôi nhà này, cũng không theo truyền thống. Nó là một chiếc chân đá cửa thay vì là một cái chuông đơn thuần.

Khi bạn bước vào nhà, bạn sẽ được chào đón bởi sàn nhà có hoa văn và cầu thang được sơn theo hình con báo.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 4

Hughes đã giao quyền cho các nghệ sĩ do cô ấy chọn sơn sàn trong nhà.

Trong phòng khách, tác phẩm của các nghệ sĩ cũng tô điểm cho những bức tường màu hồng và vàng.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 5

Vàng là một trong những màu yêu thích của Hughes.

Ngay cả lò sưởi gas trong phòng khách cũng có lớp sơn nhiều màu.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 6

“Nó thực sự lấp đầy trái tim vui vẻ của bạn ngay từ giây phút bạn bước vào căn nhà đó. Tất cả mọi người mà bạn gặp khi họ vào nhà, họ toát lên sự kinh ngạc và niềm vui. Bạn chỉ có thể nhìn thấy điều đó”, Franckum nói.

Các bức tường và trang trí thay đổi đáng kể trong phòng tiếp theo.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 7Hầu hết các phòng đều được sơn màu sáng, ngoại trừ một nửa phòng tắm ở tầng một là được sơn màu trắng dịu nhẹ.

Ngoài ra còn có các chi tiết ẩn trong mỗi phòng: Bạn nhìn càng lâu, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy điều gì đó mới mẻ.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 8

“Nó thật vui vẻ và tràn đầy sắc màu. Rất giống với câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên”, Franckum cho biết.

Phòng tắm nắng ở phía sau ngôi nhà có gạch đen trắng tương phản với những bức tường và khung cửa sổ màu hồng.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 9

Phòng ăn có vẻ đẹp sang trọng, với một đèn chùm lấp lánh ở giữa.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 10

Franckum nói: “Những phòng nổi bật nhất có lẽ là phòng ăn và phòng khách, bởi vì trên tường có sử dụng lá vàng và lá đồng để tạo các sọc trên tường”.

Với những thanh gỗ màu trắng được để lộ ra ngoài, căn bếp mang lại cảm giác phong cách trang trại.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 11

Tuy nhiên, các điểm nhấn màu hồng và xanh lá cây tươi sáng nhắc nhở bạn rằng bạn vẫn đang ở trong thế giới thần tiên của Hughes.

Tủ màu xanh lá cây có viền màu hồng và tay nắm cửa màu hồng mang chủ đề chung của ngôi nhà.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 12

Những bức tường và chiếc tủ đầy màu sắc thậm chí còn kéo dài đến phòng giặt ủi.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 13

Ở tầng trên, một trong ba phòng ngủ có tông màu trầm hơn.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 14

Phòng ngủ tiếp theo trở lại hình thức, với màu hồng và xanh lá cây. Franckum cho biết Hughes, một người đam mê làm vườn, thích những màu sắc giống hoa.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 15

“Đó là những màu sắc khiến trái tim cô ấy hát lên. Cô ấy rất yêu màu hồng, vàng, bạc và màu sắc của hoa”, Franckum nói.

Ngôi nhà của Hughes giống như nhà hàng mà cô ấy từng mở với tông màu hồng và xanh lá cây.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 16

Sàn nhà in hình con báo từ sảnh vào trở lại phòng ngủ thứ ba.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 17

Có những tấm thảm phụ ở đây đó, nhưng khi bạn nhìn xuống bên dưới và xung quanh, tất cả sàn nhà đều được sơn”, Franckum nói.

Trần nhà sáng bóng đến mức gần như phản chiếu và điều này là có chủ ý.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 18

“Tất cả sơn đều có độ bóng siêu cao và nhiều lớp. Cô ấy thậm chí còn sơn trần nhà với độ bóng cao”.

Phòng thay đồ của Hughes nằm ngoài phòng ngủ chính.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 19

“Nó có hai tủ gương. Không có nhiều ánh sáng mặt trời trong căn phòng đó, vì vậy màu sắc thậm chí còn đọc được nhiều hơn”, Franckum cho biết.

Franckum cho biết Hughes muốn mỗi tủ quần áo là duy nhất, vì vậy cô ấy sơn bên trong hoặc thêm bóng đèn màu.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 20

Franckum nói: “Mỗi tủ quần áo đều có sơn bên trong, một số màu sắc tuyệt vời. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào bạn sẽ cũng bất ngờ”.

Khoảng 100 người đổ xô đến ngôi nhà ngay khi nó lần đầu tiên được mở bán chỉ vài ngày sau khi được tung ra thị trường.

Ngôi nhà đẹp hơn cả xứ xở thần tiên, được tranh nhau mua khi xuất hiện lần đầu - Ảnh 21

Cô ấy cố ý liệt kê nhà mà không sắp đặt trang trí hoặc xóa bỏ bất kỳ chi tiết độc đáo nào và điều đó đã đem lại kết quả, với 100 người đổ về trong buổi mở cửa đầu tiên và nhiều chào giá được nộp trước thời hạn ngày 9 tháng 5.

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