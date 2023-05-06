Làm sao để giữ nệm giường ngủ luôn sạch và mới?

Nhưng khi chúng ta nạp lại năng lượng và nghỉ ngơi, đệm của chúng ta sẽ thu thập và hấp thụ mồ hôi, dầu trên da và tóc, bụi, lông thú cưng,…

Chiếc nệm tốt nhất thường là nơi trú ẩn ấm áp nhất trong ngôi nhà của chúng ta. Không chỉ là một tấm nệmmột món đồ đắt tiền trong gia đình, chúng ta cũng dành thời gian trung bình đáng kinh ngạc là 33 năm trên giường .

Theo Brian Wiersma, chuyên gia tư vấn về chăn ga gối tại Jerome's Dream Shop, việc làm sạch giường ngủ đúng cách điều quan trọng hơn cả việc thay và giặt chăn ga gối thường xuyên. Chính chiếc nệm - từ lò xo đến bọt hoạt tính - cũng yêu cầu chăm sóc và bảo trì định kỳ.

Mặc dù vậy, chúng ta hiếm khi thực hiện những bước cần thiết để giữ cho nó sạch sẽ .

Khi dọn dẹp chiếc nệm bạn cần bao gồm: máy hút bụi, hộp banking soda, tinh dầu hoa oải hương hoặc hoa oải hương khô, chất tẩy rửa và khăn lau khử trùng.

Nhưng để làm sạch chiếc niệm bạn nên dọn giường, chuẩn bị hỗn hợp banking soda, hút bụi kỹ càng, làm sạch tại chỗ và xử lý vết bất kì vết bẩn nào có thể nhìn thấy, làm sạch khung giường.

Cách xử lý các vết bẩn trên nệm

Để làm sạch các vết máu và mồ hôi, chuyên gia Phillips-Recchia khuyên nên nhẹ nhàng lau chúng bằng khăn giấy khử trùng.

Nếu chúng đặc biệt khó chịu, bà Wierma khuyên nên pha trộn một phần bột rửa chén với ba phần nước oxy và nhẹ nhàng lau bằng khăn ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Wiersma, “để xử lý các vết dơ của thú cưng và nước tiểu, có thể cần sử dụng một chất tiêu diệt vi khuẩn để khử mùi khu vực đó”.

Phillips-Recchia cũng cho biết: “Nước tiểu không thể được loại bỏ hoàn toàn vì chiếc nệm giống như một cái bọt biển lớn và sẽ hấp thụ nó. Khăn giấy khử trùng sẽ làm sạch vết bẩn bên ngoài, nhưng không thể làm sạch sâu vào trong. Nếu tiểu đêm thường xuyên là vấn đề thì nên dùng một tấm chống thấm”.

Bạn có cần xoay nệm không?

Xoay đệm sáu tháng một lần là một cách đơn giản để kéo dài tuổi thọ của đệm và đảm bảo đệm không bị mòn theo thời gian. Tuy nhiên, Wiersma cho biết lựa chọn tốt nhất là “kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để biết các đề xuất nhằm đảm bảo bạn xoay nệm đúng cách” vì nhiều loại nệm hiện đại không còn cần phải lật do thiết kế một mặt của chúng.

Một cách khác để kéo dài tuổi thọ của đệm là sử dụng tấm bảo vệ. Phillips-Recchia nói rằng mặc dù nhiều loại nệm có tuổi thọ lên đến 10 năm (và những loại khác lên đến 25 năm tùy thuộc vào thương hiệu), việc luôn có một tấm bảo vệ sẽ góp phần kéo dài tuổi thọ của nó.

Phillips-Recchia cho biết: "Chất lỏng cơ thể, chất gây dị ứng, v.v. có thể phân hủy bọt nhanh hơn. Một tấm đệm có thể tăng gấp đôi trọng lượng sau 10 năm nếu không được bảo vệ".

Ảnh minh họa: Internet

Bao lâu bạn nên làm sạch nệm của bạn?

Hút bụi nệm hai tuần một lần cùng lúc bạn thay ga trải giường có thể là một cách tuyệt vời để tập thói quen vệ sinh thường xuyên trong suốt cả năm. Đối với việc làm sạch sâu, Wiersma đề xuất hai đến bốn lần một năm hoặc ba đến sáu tháng một lần.

Khi nào cần thay nệm?

Một tấm nệm tốt sẽ giúp bạn có một đêm ngon giấc. Nếu nệm của bạn bị chảy xệ rõ rệt ở một số điểm nhất định, lò xo kêu cót két hơn bình thường hoặc bạn thức dậy với cơ bắp cứng đơ, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm một vật thay thế.

Theo Business Insider