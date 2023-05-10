Bí quyết trồng loại xoài siêu hạng mỗi trái giá 400 USD của nông dân Nhật Bản

Thế giới 10/05/2023 20:39

Trồng ở một trong những nơi lạnh giá nhất Nhật Bản, chàng trai thu hoạch mỗi quả xoài có giá hơn 5,3 triệu đồng.

Một người đàn ông ở Nhật Bản đã trồng xoài ở khu vực Tokachi lạnh giá trên hòn đảo phía bắc của đất nước. Nhưng điều độc đáo của những quả xoài này là mỗi quả được bán với giá gần 5,3 triệu đồng.

Những quả xoài này là loại đắt nhất thế giới với mỗi quả được giá lên đến 230 đô la Mỹ (tương đương 5,3 triệu) do Hiroyuki Nakagawa nuôi trồng. Anh đã trồng xoài tại vùng Tokachi tuyết phủ của hòn đảo phía bắc Nhật Bản kể từ năm 2011.

Mọi thứ đã thay đổi khi anh quyết định thử nghiệm với nông nghiệp bền vững và anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ cho ra những quả xoài đắt nhất thế giới một ngày nào đó. Dưới đây là cách anh ấy làm được điều đó.

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Một quả xoài được trồng ở Hokkaido có giá 5,3 triệu đồng. Ảnh: India Times

Bí mật của Nakagawa là sử dụng hai tài nguyên thiên nhiên mà quê hương của anh ấy, Hokkaido, nơi nổi tiếng về đó là tuyết và suối nước nóng.

Anh ấy lưu trữ tuyết từ những tháng mùa đông và sử dụng nó vào mùa hè để làm mát nhà kính, khiến các loại trái cây trì hoãn hoa nở.

Sau đó, anh ấy sử dụng suối nước nóng tự nhiên vào mùa đông để làm ấm nhà kính và thu hoạch khoảng 5.000 quả xoài ngoài mùa.

Nakagawa, bên trong nhà kính tại trang trại của mình, thu hoạch xoài chín chuẩn bị đóng gói và vận chuyển. Ngay cả khi ở bên ngoài, nhiệt độ vẫn là -8 độ C vào một ngày trời trong tháng 12; bên trong nhà kính, đồng hồ nhiệt kế hiển thị ở khoảng 36 độ C.

Quá trình này cho phép xoài chín trong những tháng mát mẻ khi ít côn trùng xuất hiện, điều đó có nghĩa là không cần sử dụng thuốc trừ sâu.

Khí hậu ít độ ẩm của Hokkaido cũng giảm thiểu nhu cầu sử dụng hóa chất diệt nấm.

Ngoài ra, việc thu hoạch vào mùa đông, khi nông dân có ít công việc hơn, cho phép các nông trại dễ dàng tuyển dụng lao động vào thời điểm Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

Phương pháp bền vững chỉ là một điểm cộng cho hương vị, Nakagawa cho rằng quả xoài này ngọt hơn so với những quả bình thường với độ ngọt cao khoảng 15 độ brix và quả của anh có kết cấu mịn như bơ, không có xơ.

Bí quyết trồng loại xoài siêu hạng mỗi trái giá 400 USD của nông dân Nhật Bản - Ảnh 2
Một trong những bí quyết để trồng ra quả xoài này là tích trữ nước nóng và tuyết vào mỗi mùa. Ảnh minh họa

Năm 2011, Nakagawa chuyển sang trồng xoài sau nhiều năm làm việc trong ngành dầu mỏ, khi giá dầu tăng cao đã thuyết phục anh cần phải tìm kiếm những giải pháp ngoài năng lượng hóa thạch.

Dưới sự hướng dẫn của một nông dân trồng xoài khác đến từ tỉnh Miyazaki phía Nam, người cho rằng có thể trồng loại trái cây này trong những tháng mùa đông, Nakagawa thành lập nông trại của mình và thành lập công ty khởi nghiệp Noraworks Japan.

Vài năm sau đó, anh đã đăng ký thương hiệu xoài của mình là Hakugin no Taiyo, có nghĩa là “Mặt trời trong tuyết”.

Cả người mua và các nhà bán lẻ đều thể hiện sự quan tâm đến những quả xoài này do chúng được trồng và sản xuất trong điều kiện tốt nhất.

 Năm 2014, cửa hàng bách hóa Isetan tại Tokyo đã trưng bày một trong những quả oài của anh ấy, cuối cùng được bán với giá khoảng 400 đô la.

Để biến Tokachi thành trung tâm sản xuất trái cây vào mùa đông và giúp nền kinh tế cộng đồng, anh ấy dự định trồng các loại thực phẩm nhiệt đới khác bằng cùng phương pháp.

Sau đó, anh tập trung vào đào, một loại trái cây ngon khác mà mọc tốt ở những vùng nóng hơn.

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