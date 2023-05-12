Bị mẹ phát hiện đem chiếc vòng vàng trị giá 33 triệu tặng cho bạn gái, cậu bé trả lời một câu khiến cư dân mạng “cảm lạnh”

Thế giới 12/05/2023 17:31

Mẹ của cậu bé đã nhận được một cuộc gọi từ trường mẫu giáo của con trai bà cảnh báo 'hãy coi chừng' sau khi cậu bé bị cô giáo bắt quả tang đeo vòng tay cho bạn gái.

Một cậu bé ở Trung Quốc đã lấy chiếc vòng vàng của mẹ để tặng cho một cô gái ở trường mẫu giáo của mình đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục sau khi video thú nhận của cậu được lan truyền rộng rãi.

Mẹ của cậu bé cho biết giáo viên của cậu đã cảnh báo bà “hãy coi chừng” đồ trang sức sau khi con trai bà bị bắt quả tang mang theo đồ trang sức tại trường mẫu giáo ở khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc, tờ Red Star News đưa tin.

“Tôi hoàn toàn bất ngờ,” người mẹ nói trong một đoạn video được chia sẻ trực tuyến.

Chiếc vòng vàng trị giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33,5 triệu) là món quà cha cậu bé tặng mẹ.

Bị mẹ phát hiện đem chiếc vòng vàng trị giá 33 triệu tặng cho bạn gái, cậu bé trả lời một câu khiến cư dân mạng “cảm lạnh” - Ảnh 1
Mẹ cậu bé bật cười khi nhận câu trả lời từ con mình. Ảnh: Douyin

Khi người mẹ hỏi tại sao lại lấy chiếc vòng, cậu bé nói rằng cậu muốn tặng nó như một món quà cho một cô bạn học cùng trường mẫu giáo với cậu.

 “Vậy nếu cô giáo không bắt được chiếc vòng tay của con, con đã lén lút đưa nó đi?” người mẹ hỏi.

“Con không biết đó là một trong những đồ đạc của mẹ sao? Cha của con đã mua nó cho mẹ”, cô ấy nói thêm.

“Con không quan tâm. Con chỉ muốn mang đến cho mẹ những điều tốt nhất”, cậu bé trả lời khiến mẹ cậu bật cười và nói: “Ôi, trời ơi!”

Sau đó, cô ấy đã nói đùa trong một bài đăng trên Douyin (TikTok) rằng cô ấy cần phải “học bơi sớm” như một phép ẩn dụ cho việc con trai cô ấy lớn nhanh và bỏ mẹ để theo một cô gái và nói đùa rằng nếu cả cô ấy và con dâu tương lai đều chết đuối đồng thời, con trai sẽ cứu vợ trước.

Các bà mẹ Trung Quốc thường sử dụng câu hỏi giả định nổi tiếng: “Bạn sẽ cứu ai khỏi chết đuối trước, mẹ bạn hay vợ bạn?” để thử lòng hiếu thảo của con trai họ.

Bị mẹ phát hiện đem chiếc vòng vàng trị giá 33 triệu tặng cho bạn gái, cậu bé trả lời một câu khiến cư dân mạng “cảm lạnh” - Ảnh 2
Cô giáo đã kể với mẹ cậu bé về chuyện con trai bà tặng chiếc vòng tay giá trị cho bạn gái. Ảnh: Shutterstock

 Câu chuyện đã khiến nhiều người thích thú trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Câu trả lời của cậu bé - 'Tôi chỉ muốn cho cô ấy điều tốt nhất' - thật mạnh mẽ. Cậu bé này đã đánh bại hàng triệu người đàn ông trưởng thành bằng câu nói này, haha”, một người bình luận trên Weibo

“Tôi có thể nói rằng cậu bé này có một 'bộ não tình yêu' (một thuật ngữ tiếng Trung chỉ một người say mê sự lãng mạn)”, một người khác nói đùa.

Những câu chuyện về hành vi bất thường hoặc dễ thương của trẻ em thường trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc

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