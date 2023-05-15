Món xoài ốp la độc lạ kẻ thích người không

Thế giới 15/05/2023 07:04

Mới đây một món ăn kết hợp giữa trứng và trái cây đã trở thành một trào lưu trên mạng xã hội Ấn Độ gây ra nhiều tranh cãi.

Vài tháng gần đây, những món ăn kỳ lạ khác nhau đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội từ kem gà đến matka dosa.

Mọi người đều bị ám ảnh bởi những video ẩm thực kỳ lạ trên các trang mạng xã hội. Có một số người muốn thử những thí nghiệm này, trong khi có một số khác thì không.

Đây là câu chuyện của mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội. Instagram, Twitter, Facebook, v.v. chứa đầy những đổi mới về thực phẩm kỳ lạ nhất mà bạn có thể không muốn nghe đến.

 Gần đây, một sự đổi mới như vậy đã được đưa ra ánh sáng: món "xoài ốp la". Đó là điều kỳ lạ nhất mà người ta có thể nghĩ đến.  Người ta thấy một người đàn ông tại gian hàng của anh làm món ăn này mà không hề nghĩ xem có ai mua nó không.

Món xoài ốp la độc lạ kẻ thích người không - Ảnh 1
Món ốp la xoài ở Ấn Độ. Ảnh: India Times

Video đã được theGreatindianfoodie chia sẻ trên Instagram. Trong video, bạn có thể quan sát một người bán hàng rong chuẩn bị hỗn hợp này trên một tawa (dụng cụ trong bếp quan trọng của người Ấn Độ)

Anh bắt đầu bằng cách thêm dầu vào tawa nóng và đập hai quả trứng vào chiên. Sau đó, anh ta lấy ra và thêm lòng đỏ trứng luộc sôi, ớt và gia vị.

Bạn cũng có thể thấy anh pha trộn nước ép xoài. Anh đổ hỗn hợp này lên trứng chiên khi chúng đã chín. Nhưng đó không phải là kết thúc của công thức. Anh cũng kết hợp trứng luộc với gia vị và nước ép xoài vào công thức của mình.

Kể từ khi video được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã nhận được hơn 772 nghìn lượt xem, 8.465 lượt thích và vô số phản ứng trái chiều.

Một người dùng cho biết: “Tôi tin rằng cần có một cuộc kiểm tra thích hợp đối với các nhà cung cấp thực phẩm phục vụ nhiều loại thực phẩm khác nhau”.

Bởi vì một số kết hợp chế độ ăn có thể gây hại cho sức khỏe, nước trái cây và trứng ốp la xoài là những thứ nghiêm trọng.

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