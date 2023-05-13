Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị

Thế giới 13/05/2023 17:19

Rolls-Royce vừa ra mắt mẫu xe có thiết kế toàn bộ màu vang hồng tạo ra sự thu hút đối với người xem

Rolls-Royce vừa tiết lộ một sáng tạo thực sự đáng chú ý: Ghost 'Champagne Rose.' Chiếc xe có một không hai này là biểu hiện của sự cá tính đích thực, được chế tác theo một đường màu Bespoke duy nhất dành riêng cho một khách hàng danh giá.

Đây là một kiệt tác được tạo ra như một tuyên bố cá nhân để kỷ niệm thành công nghệ thuật của khách hàng và được lấy cảm hứng từ tính cách kỹ thuật số của họ được gọi là '@ChampagneRose.'

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 1
Ảnh: Forbes

Thách thức đối với Rolls-Royce Bespoke Collective là tạo ra màu sắc hoàn hảo phản ánh cá tính độc đáo của khách hàng.

Cuộc hành trình bắt đầu với một mood board chứa vô số mẫu màu hồng mà khách hàng đã chia sẻ với các nghệ nhân tài năng tại Lễ hội xe hơi Goodwood.

Sau khi phân tích sâu rộng về công việc và sở thích của khách hàng, nhóm đã phát triển 30 mẫu sơn. Từ mảng này, màu 'Champagne Rose' (vang hồng) cuối cùng đã được lựa chọn tỉ mỉ.

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 2
Ảnh: Forbes

Mỗi bề mặt của chiếc xe đặc biệt này đều trưng bày gam màu Bespoke 'Champagne Rose', làm nổi bật thiết kế tinh tế và tối giản của Ghost.

Bên ngoài, chiếc xe được trang trí bởi một lớp hoàn thiện Pha lê đẹp mắt, tạo ra hiệu ứng lấp lánh thanh lịch.

Một đường viền tay vẽ thủ công duy nhất có chữ 'Champagne Rose', cùng với các tâm bánh xe phù hợp và những đường kẻ sọc tinh xảo đã hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế của ngoại thất.

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 3
Ảnh: Forbes

Bên trong Ghost, nội thất đơn sắc tiếp tục với những mảng màu táo bạo. Trang trí bằng da 'Champagne Rose' tương phản với các chi tiết ốp gỗ màu Piano Black, đường viền màu đen và chữ lồng RR được liên kết với nhau tô điểm cho tựa đầu ghế.

Trung tâm Trang trí Nội thất tại Goodwood đã dành sáu tháng để hoàn thiện màu da 'Champagne Rose' Bespoke phù hợp hoàn hảo với ngoại thất. Thử nghiệm mô phỏng ánh nắng mặt trời nghiêm ngặt đảm bảo tính nhất quán của màu sắc theo thời gian.

Thảm lông cừu, cũng có màu 'Champagne Rose' đầy mê hoặc, đã hoàn thiện bảng màu nội thất.

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 4
Ảnh: Forbes

Tạo ra một đường phối màu đơn sắc ở mức độ hoàn hảo như mong đợi từ Rolls-Royce Bespoke Collective là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp.

Các vật liệu hấp thụ và phản xạ ánh sáng khác nhau, dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong cảm nhận màu sắc.

Để đảm bảo trải nghiệm màu sắc nhất quán trong xe, các nghệ nhân đã phát triển nhiều công thức màu sắc “Champaggne Rose”, điều chỉnh tỉ mỉ từng công thức theo các đặc điểm độc đáo của các bề mặt khác nhau, một chiến thắng nghệ thuật thực sự.

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 5
Ảnh: Forbes

Để phù hợp với cá tính của khách hàng, một họa tiết hoa hồng tinh tế đã tô điểm cho phần gỗ trang trí giữa hai ghế sau của chiếc xe Rolls-Royce Ghost.

Các chuyên gia tại Interior Surface Centre đã dành vài ngày để thử nghiệm các nguyên mẫu cho đến khi thiết kế phù hợp chính xác với tầm nhìn của khách hàng.

Kiệt tác cuối cùng được tạo ra bằng cách sơn nhiều lớp sơn và sơn mài, mất hơn 14 giờ để hoàn thành.

Họa tiết hoa hồng tiếp tục hiện diện đầy mê hoặc trong hình thêu ở mặt sau của bàn ăn ngoài trời. Mỗi chiếc bàn có 5.500 mũi khâu riêng lẻ, tiêu biểu cho hơn 30 giờ nghệ thuật tập thể.

Khám phá siêu xe Rolls-royce màu vang hồng độc nhất vô nhị - Ảnh 6
Ảnh: Forbes

Bản chất của sự thanh lịch, Bespoke Starlight Headliner cũng làm nên họa tiết hoa hồng. Bằng cách sắp xếp cẩn thận 482 trong số 1.132 'ngôi sao' sợi quang, các nghệ nhân đã thiết kế một biểu hiện gây ấn tượng cho tính cách của khách hàng.

Quá trình tạo ra kiệt tác Bespoke độc ​​đáo này đã mất hơn 60 giờ. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, màu Champagne Rose đã mở rộng ra các tấm ốp bậc cửa có đèn nền, tạo ra một môi trường hài hòa và đầy cảm hứng.

 

 

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội lọt vào top những người IQ cao nhất thế giới

Thử thách tìm con bướm trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ có cơ hội lọt vào top những người IQ cao nhất thế giới

Nếu không vượt qua được thử thách thì bạn không cần lo lắng vì đây là câu đố IQ ở mức độ khó.

Xem thêm
Từ khóa:   xe ô tô màu sắc cao cấp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích