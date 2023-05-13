Đây là một kiệt tác được tạo ra như một tuyên bố cá nhân để kỷ niệm thành công nghệ thuật của khách hàng và được lấy cảm hứng từ tính cách kỹ thuật số của họ được gọi là '@ChampagneRose.'

Rolls-Royce vừa tiết lộ một sáng tạo thực sự đáng chú ý: Ghost 'Champagne Rose.' Chiếc xe có một không hai này là biểu hiện của sự cá tính đích thực, được chế tác theo một đường màu Bespoke duy nhất dành riêng cho một khách hàng danh giá.

Cuộc hành trình bắt đầu với một mood board chứa vô số mẫu màu hồng mà khách hàng đã chia sẻ với các nghệ nhân tài năng tại Lễ hội xe hơi Goodwood.

Thách thức đối với Rolls-Royce Bespoke Collective là tạo ra màu sắc hoàn hảo phản ánh cá tính độc đáo của khách hàng.

Sau khi phân tích sâu rộng về công việc và sở thích của khách hàng, nhóm đã phát triển 30 mẫu sơn. Từ mảng này, màu 'Champagne Rose' (vang hồng) cuối cùng đã được lựa chọn tỉ mỉ.

Ảnh: Forbes

Mỗi bề mặt của chiếc xe đặc biệt này đều trưng bày gam màu Bespoke 'Champagne Rose', làm nổi bật thiết kế tinh tế và tối giản của Ghost.

Bên ngoài, chiếc xe được trang trí bởi một lớp hoàn thiện Pha lê đẹp mắt, tạo ra hiệu ứng lấp lánh thanh lịch.

Một đường viền tay vẽ thủ công duy nhất có chữ 'Champagne Rose', cùng với các tâm bánh xe phù hợp và những đường kẻ sọc tinh xảo đã hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế của ngoại thất.

Ảnh: Forbes

Bên trong Ghost, nội thất đơn sắc tiếp tục với những mảng màu táo bạo. Trang trí bằng da 'Champagne Rose' tương phản với các chi tiết ốp gỗ màu Piano Black, đường viền màu đen và chữ lồng RR được liên kết với nhau tô điểm cho tựa đầu ghế.

Trung tâm Trang trí Nội thất tại Goodwood đã dành sáu tháng để hoàn thiện màu da 'Champagne Rose' Bespoke phù hợp hoàn hảo với ngoại thất. Thử nghiệm mô phỏng ánh nắng mặt trời nghiêm ngặt đảm bảo tính nhất quán của màu sắc theo thời gian.

Thảm lông cừu, cũng có màu 'Champagne Rose' đầy mê hoặc, đã hoàn thiện bảng màu nội thất.

Ảnh: Forbes

Tạo ra một đường phối màu đơn sắc ở mức độ hoàn hảo như mong đợi từ Rolls-Royce Bespoke Collective là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp.

Các vật liệu hấp thụ và phản xạ ánh sáng khác nhau, dẫn đến sự thay đổi nhỏ trong cảm nhận màu sắc.

Để đảm bảo trải nghiệm màu sắc nhất quán trong xe, các nghệ nhân đã phát triển nhiều công thức màu sắc “Champaggne Rose”, điều chỉnh tỉ mỉ từng công thức theo các đặc điểm độc đáo của các bề mặt khác nhau, một chiến thắng nghệ thuật thực sự.

Ảnh: Forbes

Để phù hợp với cá tính của khách hàng, một họa tiết hoa hồng tinh tế đã tô điểm cho phần gỗ trang trí giữa hai ghế sau của chiếc xe Rolls-Royce Ghost.

Các chuyên gia tại Interior Surface Centre đã dành vài ngày để thử nghiệm các nguyên mẫu cho đến khi thiết kế phù hợp chính xác với tầm nhìn của khách hàng.

Kiệt tác cuối cùng được tạo ra bằng cách sơn nhiều lớp sơn và sơn mài, mất hơn 14 giờ để hoàn thành.

Họa tiết hoa hồng tiếp tục hiện diện đầy mê hoặc trong hình thêu ở mặt sau của bàn ăn ngoài trời. Mỗi chiếc bàn có 5.500 mũi khâu riêng lẻ, tiêu biểu cho hơn 30 giờ nghệ thuật tập thể.

Ảnh: Forbes

Bản chất của sự thanh lịch, Bespoke Starlight Headliner cũng làm nên họa tiết hoa hồng. Bằng cách sắp xếp cẩn thận 482 trong số 1.132 'ngôi sao' sợi quang, các nghệ nhân đã thiết kế một biểu hiện gây ấn tượng cho tính cách của khách hàng.

Quá trình tạo ra kiệt tác Bespoke độc ​​đáo này đã mất hơn 60 giờ. Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, màu Champagne Rose đã mở rộng ra các tấm ốp bậc cửa có đèn nền, tạo ra một môi trường hài hòa và đầy cảm hứng.