Chú chó bị ném từ lầu 7 xuống đất chết tại chỗ gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Thế giới 16/05/2023 09:46

Một người đàn ông đã khiến dư luận phẫn nộ khi ném chú chó Samoyed ra khỏi cửa sổ căn hộ tầng 7 của một tòa nhà cao tầng trong lúc ẩu đả với bạn đời, khiến con vật tử vong ngay lập tức.

Cảnh sát ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi, họ Wang, sau khi anh ta ném con chó cưng ra khỏi căn hộ của mình, theo một tuyên bố mà cảnh sát đưa ra vào đầu tuần này, Jiupai News đưa tin.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và Wang đang bị giam giữ vì tội “ném vật từ trên cao”, nhưng không rõ hình phạt mà người đàn ông này có thể nhận được, tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc trong một bài đăng trên mạng về cái chết của con chó do một trong những người hàng xóm của Wang đăng tải, bài viết này đã lan truyền trên mạng xã hội vào tuần trước.

Chú chó bị ném từ lầu 7 xuống đất chết tại chỗ gây phẫn nộ cộng đồng mạng - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Weibo

Người hàng xóm sống cùng tòa nhà viết trong bài đăng rằng vào ngày 4/5, khi đang ở nhà, cô nghe thấy tiếng động lớn từ một vật gì đó rơi xuống đất. Cô cho biết ban đầu cô nghĩ ai đó đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy từ tòa nhà xuống.

Sau đó, cô nghe thấy một người hàng xóm khác nói to: “Con chó tội nghiệp của tôi, mắt nó vẫn mở. Nó không thể chết trong sự bình yên.

“Tôi đã có tâm trạng tồi tệ cả ngày vì sự cố này.Tại sao bạn lại giết con chó khi đang cãi nhau? Bạn đã làm hại con vật nhỏ theo cách này và bạn nên xuống địa ngục”, người phụ nữ giấu tên viết trong bài đăng.

Khi một nhân viên quản lý tài sản của cộng đồng dân cư sau đó đến hỏi về vụ việc, anh đã nói chuyện với một phụ nữ trong căn hộ, người này nói rằng cảnh sát đã bắt bạn trai của cô ấy đi.

Cô ấy nói rằng mình và bạn trai đã đánh nhau, trong đó người này đã mất bình tĩnh và ném con chó ra khỏi cửa sổ căn hộ.

Báo cáo cho biết xác của con chó đã được một số người hàng xóm mang đi hỏa táng.

Cô bé có chỉ số thông mình IQ cao hơn thiên tài Einstein, lấy bằng Thạc sỹ năm 11 tuổi và mơ ước bay vào vũ trụ

Cô bé có chỉ số thông mình IQ cao hơn thiên tài Einstein, lấy bằng Thạc sỹ năm 11 tuổi và mơ ước bay vào vũ trụ

Chỉ mới 11 tuổi, cô bé đã có bằng kỹ sư của hai trường đại học ở Mexico và đang trên con đường lấy bằng thạc sĩ trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích