Một người đàn ông đã khiến dư luận phẫn nộ khi ném chú chó Samoyed ra khỏi cửa sổ căn hộ tầng 7 của một tòa nhà cao tầng trong lúc ẩu đả với bạn đời, khiến con vật tử vong ngay lập tức.

Cảnh sát ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi, họ Wang, sau khi anh ta ném con chó cưng ra khỏi căn hộ của mình, theo một tuyên bố mà cảnh sát đưa ra vào đầu tuần này, Jiupai News đưa tin.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và Wang đang bị giam giữ vì tội “ném vật từ trên cao”, nhưng không rõ hình phạt mà người đàn ông này có thể nhận được, tuyên bố của cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc trong một bài đăng trên mạng về cái chết của con chó do một trong những người hàng xóm của Wang đăng tải, bài viết này đã lan truyền trên mạng xã hội vào tuần trước.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Weibo

Người hàng xóm sống cùng tòa nhà viết trong bài đăng rằng vào ngày 4/5, khi đang ở nhà, cô nghe thấy tiếng động lớn từ một vật gì đó rơi xuống đất. Cô cho biết ban đầu cô nghĩ ai đó đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy từ tòa nhà xuống.

Sau đó, cô nghe thấy một người hàng xóm khác nói to: “Con chó tội nghiệp của tôi, mắt nó vẫn mở. Nó không thể chết trong sự bình yên.

“Tôi đã có tâm trạng tồi tệ cả ngày vì sự cố này.Tại sao bạn lại giết con chó khi đang cãi nhau? Bạn đã làm hại con vật nhỏ theo cách này và bạn nên xuống địa ngục”, người phụ nữ giấu tên viết trong bài đăng.

Khi một nhân viên quản lý tài sản của cộng đồng dân cư sau đó đến hỏi về vụ việc, anh đã nói chuyện với một phụ nữ trong căn hộ, người này nói rằng cảnh sát đã bắt bạn trai của cô ấy đi.

Cô ấy nói rằng mình và bạn trai đã đánh nhau, trong đó người này đã mất bình tĩnh và ném con chó ra khỏi cửa sổ căn hộ.

Báo cáo cho biết xác của con chó đã được một số người hàng xóm mang đi hỏa táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-cho-bi-nem-tu-lau-7-xuong-dat-chet-tai-cho-gay-phan-no-cong-dong-mang-582398.html