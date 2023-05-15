Cô bé có chỉ số thông mình IQ cao hơn thiên tài Einstein, lấy bằng Thạc sỹ năm 11 tuổi và mơ ước bay vào vũ trụ

Thế giới 15/05/2023 17:05

Chỉ mới 11 tuổi, cô bé đã có bằng kỹ sư của hai trường đại học ở Mexico và đang trên con đường lấy bằng thạc sĩ trong tương lai.

Adhara Pérez Sánchez là một cô bé 11 tuổi  đến từ Thành phố Mexico với những khả năng đặc biệt khiến cô trở nên nổi bật so với các bạn cùng trang lứa.

Với chỉ số IQ 162, cao hơn cả điểm số của nhà vật lý lừng danh Albert Einstein, Sánchez đang trên đường lấy bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật.

Cô đã có bằng kỹ sư hệ thống của Đại học CNCI và bằng kỹ sư công nghiệp với chuyên ngành toán học của Đại học Công nghệ Mexico.

Mặc dù phải đối mặt với sự bắt nạt do mắc chứng tự kỷ  nhưng Sánchez đã tốt nghiệp tiểu học khi mới 5 tuổi và hoàn thành cấp hai và cấp ba chỉ trong một năm.

Cô bé có chỉ số thông mình IQ cao hơn thiên tài Einstein, lấy bằng Thạc sỹ năm 11 tuổi và mơ ước bay vào vũ trụ - Ảnh 1
Adhara Pérez Sánchez đã lấy bằng kỹ sư khi mới 11 tuổi. Ảnh: India Times

Cô ấy là một thần đồng học thuật và là một diễn giả xuất sắc trước công chúng, người khao khát trở thành một phi hành gia.

Mục tiêu cuối cùng của cô ấy là làm việc với NASA và cô ấy đang tích cực theo đuổi giấc mơ này bằng cách cộng tác với Cơ quan Vũ trụ Mexico để khuyến khích các sinh viên trẻ khám phá các lĩnh vực khám phá không gian và toán học.

Sanchez, người lớn lên trong một khu dân cư có thu nhập thấp, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới 3 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, mẹ của Sanchez tiết lộ rằng con gái bắt đầu trở nên ít giao tiếp hơn sau khi bị bạn bè bắt nạt vì tình trạng tự kỷ của mình và các giáo viên cũng không thể hiện sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô ấy.

Các giáo viên không thông cảm cho lắm; họ nói với tôi rằng ước gì con bé hoàn thành một bài tập. Con bé bắt đầu cảm thấy không được tự tin, không muốn chơi với các bạn cùng lớp và cảm thấy xa lạ, khác biệt”, mẹ của Sanchez, Nayeli Sánchez, nói.

“Con bé có thể đến trường được một lúc nhưng sau đó thì không được. Nó rất chán nản, mọi người không có sự đồng cảm, họ đem con tôi ra làm trò cười”, mẹ của Sanchez nói thêm.

Cô bé có chỉ số thông mình IQ cao hơn thiên tài Einstein, lấy bằng Thạc sỹ năm 11 tuổi và mơ ước bay vào vũ trụ - Ảnh 2
Dù mắc chứng tự kỷ khi mới 3 tuổi nhưng cô vẫn đam mê tìm hiểu, khám phá và có ước mơ trở thành một phi hành gia. Ảnh: Instagram

Do điều kiện không thuận lợi, Sanchez đã phải chuyển trường ba lần. Tuy nhiên, khả năng học hỏi, khám phá và tìm hiểu của cô vẫn mạnh mẽ.

Sau khi nhận thấy khả năng ghi nhớ của con gái với bảng tuần hoàn nguyên tố và khả năng tự học đại số, mẹ của Sanchez tin rằng cô bé chỉ đơn giản là cảm thấy chán nản và đã đăng ký cho cô bé điều trị tâm lý.

Sau đó, một nhà trị liệu đã nhận ra trí thông minh đặc biệt của Sanchez và đề nghị Trung tâm chăm sóc tài năng (CEDAT), một trường dành cho trẻ em có năng khiếu, nhận cô vào học.

Nhà trường xác nhận rằng chỉ số IQ của Sanchez cao hơn cả Einstein và Stephen Hawking.

“Tôi muốn lên vũ trụ và chiếm đóng sao Hỏa. Hãy tưởng tượng nơi bạn muốn đến nếu bạn không thích nơi bạn đang ở. Tôi thấy mình đang ở NASA, vì vậy rất đáng để thử”, cậu bé 11 tuổi nói với Goalcast.

 

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