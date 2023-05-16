Thử thách tìm 2 con ốc sên trong 90 giây: Nếu làm được bạn sẽ trở thành người có bộ não "nhạy bén" không phải ai cũng có

Thế giới 16/05/2023 13:23

Nếu không tìm được 2 con ốc sên trong 90 giây, bạn cũng không nên thất vọng vì đó là một thử thách không phải dễ dàng

Ảo ảnh quang học là những hiệu ứng hình ảnh phức tạp được tạo ra để đánh lừa bộ não và mắt người. Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất để tìm ra khả năng của bộ não.

Bằng cách kiểm tra nhận thức của một người, việc hoàn thành các câu đố ảo ảnh quang học một cách thường xuyên sẽ phát triển các kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề của một người.

Để giải quyết một câu đố khó thường đòi hỏi sự hợp tác giữa não và mắt, nhưng đôi khi điều đó không dễ dàng như vậy.

Tuy nhiên, việc luyện tập ảo ảnh quang học giúp chúng ta phát triển kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, và nó có thể thậm chí góp phần vào việc phát triển khả năng thấu hiểu và chia sẻ với người khác.

Ngoài ra, ảo ảnh quang học tăng cường năng lực nhận thức bằng cách kích thích não bộ và tăng cường các kỹ năng logic và phân tích.

Bạn có muốn xem khả năng quan sát của bạn tốt như thế nào không? Giải quyết ảo ảnh quang học này ngày hôm nay.

Thử thách tìm 2 con ốc sên trong 90 giây: Nếu làm được bạn sẽ trở thành người có bộ não 'nhạy bén' không phải ai cũng có - Ảnh 1
Tìm 2 con ốc sên trong vòng 90 giây. Ảnh: India Times

Dưới đây, có một bức ảnh về hai con ốc sên đang ẩn nấp trong bãi cỏ cùng với các dụng cụ làm vườn . Và trong vòng 90 giây, bạn phải xác định vị trí của hai con đó.

Người bình thường có thể làm điều đó trong khoảng một phút rưỡi, nhưng nếu bạn hoàn thành nó sớm hơn, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm 2 con ốc sên trong 90 giây: Nếu làm được bạn sẽ trở thành người có bộ não 'nhạy bén' không phải ai cũng có - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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