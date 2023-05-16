Ngài thị trưởng bị tố cáo làm chuyện ấy với nhân viên trong khi gọi điện cho Tổng thống gây chấn động

Thế giới 16/05/2023 14:08

Cựu thị trưởng New York, Rudy Giuliani, đã bị một cựu nhân viên kiện vì cáo buộc anh ta cưỡng hiếp và lạm dụng cô.

Một vụ kiện gây chấn động ở Manhattan cáo buộc thị trưởng Rudy Giuliani buộc một nhân viên cũ phải thực hiện các hành quan hệ như một điều kiện làm việc bao gồm cả việc bắt cô ấy quan hệ bằng miệng với anh ta trong khi đang nhận cuộc gọi từ Tổng thống khi đó là Donald Trump qua điện thoại.

“Ông ấy thường yêu cầu quan hệ bằng miệng trong khi nhận cuộc gọi qua loa ngoài từ bạn bè và khách hàng nổi tiếng, bao gồm cả Tổng thống Trump khi đó”, cựu nhân viên Noelle Dunphy tuyên bố trong đơn kiện dài 70 trang được đệ trình hôm ngày 15/5.

Thị trưởng Giuliani nói với Dunphy rằng ông ấy thích tham gia vào hành vi này khi đang nói chuyện điện thoại vì nó khiến anh ấy “cảm thấy giống như Bill Clinton” (Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng bị cáo buộc có liên quan đến các vụ bê bối tình dục trong quá khứ của ông). Vụ kiện này yêu cầu bồi thường 10 triệu đô la (khoảng 234 tỷ) về mức lương chưa được trả và những thiệt hại đã gây ra.

Dunphy nói rằng cô là một nạn nhân của bạo lực và thường xuyên có tâm trạng dễ bị tổn thương khi thị trưởng Giuliani thuê cô làm giám đốc phát triển kinh doanh cho công ty Giuliani vào tháng 1/2019, một công việc mà cô đã làm trong hai năm.

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Thị trưởng Mỹ bị buộc tội yêu cầu nhân viên quan hệ bằng miệng khi nói chuyện điện thoại với cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Cô cho rằng thị trường Giuliani ép cô uống rượu Scotch với ông, sau đó nhảy vào phòng ép cô quan hệ khi cô mới tắm xong trong một căn phòng khách riêng tư tại căn hộ của ông ở Upper East Side.

Vụ kiện cáo buộc rằng nhiệm vụ của cô trong cuối tuần đó bao gồm phục vụ rượu Scotch khi thị trưởng Giuliani yêu cầu và đưa ra ý tưởng cho các cuộc phỏng vấn, chương trình và series Netflix.

Ngoài ra thị trưởng Giuliani đã yêu cầu Dunphy giúp ông “thoát tội” với giá 2 triệu đô la (46 tỷ) mỗi lần. Thị trưởng Giuliani nói với cô rằng ông và Trump sẽ “chia sẻ” khoản phí đó, theo vụ kiện.

Ông cũng hỏi Dunphy liệu cô ấy có biết ai đó cần được ân xá và nói với cô rằng ông ta cũng đang giúp những người muốn thoát tội với giá tương tự.

Dunphy cho biết cô tiếp tục làm việc cho thị trưởng Giuliani mặc dù cô đã “bị sốc và buồn bã về những gì đã xảy ra” vì cô sợ mất mức lương 1 triệu đô la mà ông ta đã hứa và sợ không được nhận sự hỗ trợ pháp lý miễn phí mà ông cũng đã đồng ý cung cấp cho cô.

Thị trưởng Giuliani, thông qua người phát ngôn của mình là Ted Goodman, “dứt khoát” phủ nhận các cáo buộc: “Sự nghiệp cả đời của Thị trưởng Giuliani đã nói lên điều đó và ông sẽ tìm kiếm tất cả các biện pháp và đòi lại quyền khiếu nại có sẵn”.

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