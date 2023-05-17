Thử thách tìm điện thoại trong 7 giây: Nếu làm được bạn sẽ có bộ não hoạt động tối đa như môt "cỗ máy" không ngừng nghỉ

Thế giới 17/05/2023 14:11

Ảo ảnh quang học này sẽ kiểm tra mức IQ và kích thích trí não của bạn bằng một bài tập đơn giản.

Bạn có dành quá nhiều thời gian trên các mạng xã hội và tiếp xúc quá nhiều nội dung trên đó, đến mức cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một trạng thái không thoát được? Để “đào thải” và tập thể dục cho các cơ bắp trong não của bạn, chúng tôi có một thử thách ảo ảnh quang học đầy thú vị.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh kích thích trí tưởng tượng của một người. Tổng cộng có ba loại ảo ảnh bao gồm thể chất, sinh lý và nhận thức.

Ảo ảnh quang học thường đặt ra một tình huống đầy thách thức cho mọi người cho dù họ là người lớn hay trẻ em.

Những hình ảnh phức tạp này khiến người xem bối rối và buộc họ phải điều chỉnh nhận thức của mình để xem toàn bộ bức tranh cùng một lúc.

Ảo ảnh quang học này sẽ kiểm tra mức IQ của bạn và cho bạn cơ hội rèn luyện trí não.

Hướng dẫn chơi trò chơi trí não này dành cho người lớn và trẻ em khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là xem bức hình dưới đây khoảng 7 giây và trong thời hạn đó, bạn phải tìm ra chiếc điện thoại di động bị giấu trong số các hình vẽ khác nhau của các thiết bị khác.

Thử thách tìm điện thoại trong 7 giây: Nếu làm được bạn sẽ có bộ não hoạt động tối đa như môt 'cỗ máy' không ngừng nghỉ - Ảnh 1
Tìm ra chiếc điện thoại trong 7 giây. Ảnh: India Times

Đây là một ảo gảnh có thể dễ hơn một chút đối với trẻ em hơn là người lớn vì thế hệ trẻ có mối liên kết với thiết bị điện tử nhiều hơn so với người lớn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua sự lập luận thì câu đố này cũng rất khó đối với tất cả người xem.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm điện thoại trong 7 giây: Nếu làm được bạn sẽ có bộ não hoạt động tối đa như môt 'cỗ máy' không ngừng nghỉ - Ảnh 2
Đáp án. Ảnh: India Times

 

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