Đã hơn 10 năm không cầm vô lăng, cụ bà vẫn kiên quyết lái khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng

Thế giới 19/05/2023 11:29

Mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào tối ngày 5/5. Một gia đình năm người đã ăn tối với bạn bè, bao gồm cha, mẹ, bà, một bé gái 5 tuổi và một bé trai 9 tháng tuổi.

Vì hai vợ chồng đã uống rượu trong đêm đó, nên họ muốn gọi tài xế nhưng cụ bà không đồng ý và vẫn kiên quyết mỗi kiên quyết muốn lái xe dù đã không làm việc đó trong hơn 10 năm nay.

Đã hơn 10 năm không cầm vô lăng, cụ bà vẫn kiên quyết lái khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: China Times

Kết quả là, khi đang vượt qua một cây cầu nhỏ trên đường về nhà, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống sông.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử đội cưu hộ đến hiện trường để trục vớt.

Khi xe được nâng lên, 3 người lớn đã được tìm thấy trong xe và xác định đã qua đời, trong khi đó 2 đứa trẻ không có trong xe, có thể đã bị nước cuốn từ cửa sổ xe sau khi rơi xuống sông. Sau đó, 2 đứa trẻ cũng đã được tìm thấy, nhưng đã không còn dấu hiệu sống.

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