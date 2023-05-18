Dìm điện thoại trong bồn nước, cô giáo phạt đã đúng khi phạt học sinh tội cấm sử dụng điện thoại hay phạm tội hủy hoại tài sản người khác

Thế giới 18/05/2023 14:52

Một giáo viên ở Trung Quốc đã nghĩ ra một phương pháp mới và nhiều người nói là cực đoan để đảm bảo học sinh của cô không mang điện thoại di động đến trường.

Theo đó, giáo viên cấp hai ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bắt học sinh nhúng thiết bị liên lạc của họ vào chậu nước.

Sự việc bất ngờ này đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 9/5 gây phẫn nộ trong dư luận.

Trong đoạn video, rất nhiều chiếc điện thoại di động được đặt bên cạnh một chậu nước trên bục giảng và có thể thấy các học sinh đang lần lượt đặt điện thoại của mình vào đó.

Một nam giáo viên giấu tên của trường Mingya School nói với hãng truyền thông trực tuyến Time Video rằng nhà trường đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt đối với điện thoại di động cũng như các mối quan hệ tình cảm, hút thuốc và uống rượu.

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Giáo viên bắt học sinh nhúng điện thoại vào trong nước khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: Douyin

Giáo viên này cho biết phụ huynh đã đồng ý rằng những đứa trẻ mang điện thoại đến trường có thể bị phạt, thậm chí đến mức ném điện thoại xuống sàn.

“Vì ném điện thoại xuống sàn có thể ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ nên giáo viên quyết định sử dụng nước là giải pháp phù hợp hơn”, giáo viên giấu tên cho hay.

Đồng thời giáo viên này còn cho biết thêm trẻ em không có cách nào khác ngoài việc tuân thủ vì cha mẹ của họ đã chấp thuận hình thức phạt.

Hành động này đã thu hút rất nhiều sự chỉ trích trên mạng.

Bạn không thể tịch thu điện thoại và trả lại chúng sau giờ học sao? Tiền mọc ở trên cây sao”, một người dùng cho biết.

“Hình phạt này cho thấy nhà trường kém cỏi như thế nào khi không thể dạy học sinh theo những cách hợp lý”, một người khác nói.

Một phần ba cho rằng nhà trường đã vi phạm pháp luật: “Các học sinh có thể báo cáo một vụ án dân sự về tài sản cá nhân của họ bị hư hại”.

Dìm điện thoại trong bồn nước, cô giáo phạt đã đúng khi phạt học sinh tội cấm sử dụng điện thoại hay phạm tội hủy hoại tài sản người khác - Ảnh 2
Nhiều trường ở Trung Quốc cấm việc sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: Shutterstock

Nhiều học sinh ở Trung Quốc có chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đại dịch Covid-19, khi việc giảng dạy buộc phải trực tuyến do các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt.

Thực tế này khiến một người dùng khác bình luận một cách mỉa mai rằng: “Đầu tiên, họ bảo học sinh làm bài trên điện thoại, sau đó họ cấm chúng”.

Một nhân viên của phòng giáo dục địa phương nói với Jimu News rằng họ đã “phê bình” giáo viên.

“Nhà trường không thể làm hỏng đồ đạc của học sinh, ngay cả khi được sự cho phép của phụ huynh”, nhân viên này nói.

Đây không phải là lần đầu tiên các phương pháp giảng dạy cực đoan xuất hiện ở Trung Quốc.

Vào năm 2021, một giáo viên ở tỉnh Hồ Nam miền trung Trung Quốc đã gây ra tranh cãi khi trừng phạt một nhóm học sinh vi phạm quy tắc không sử dụng điện thoại bằng cách đập chúng xuống sàn cho đến khi chúng vỡ vụn.

Năm ngoái, một giáo viên ở một tỉnh miền Trung khác đã “phạt” những học sinh làm bài không tốt bằng cách dùng thước đánh vào lòng bàn tay.

“Tôi cũng phải chịu trách nhiệm về điểm kém của họ,” giáo viên nói. 

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