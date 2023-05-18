Thử thách tìm gà trống trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong 5% người chơi có thể giải được câu đố

Thế giới 18/05/2023 14:00

Tìm gà trống trong bức tranh không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và chỉ có 5% người chơi giải được câu đố này.

Bạn đã cảm thấy chán suốt thời gian gần đây chưa? Mặc dù bạn đã cố gắng làm đầu óc mình bận rộn cùng với những trò giải trí khác, nhưng dường như chẳng có gì hiệu quả. Vậy để khởi động lại não bộ, tại sao không thử kích hoạt nó bằng một số ảo ảnh quang học thú vị?

Ảo giác quang học là những hình ảnh kích thích khả năng thị giác của chúng ta. Chúng được chia thành ba loại: vật lý, sinh lý và nhận thức. Các hình ảnh này đã được nghiên cứu nhiều lần và vẫn chưa tìm thấy được lý do cụ thể vì sao chúng thay đổi hình dạng và hình thức trước mắt chúng ta.

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được rất ít tiến bộ về chủ đề này, nhưng mọi người vẫn sử dụng những ảo ảnh này như một cách để đánh giá mức độ IQ.

Mặc dù trí thông minh có nhiều cách sử dụng khác nhau và có nhiều dạng khác nhau, nhưng một bộ não thường được coi là ở dạng đỉnh cao nếu nó có thể giải quyết những ảo ảnh quang học này một cách dễ dàng và trong thời hạn nhất định.

Những ảo ảnh quang học cũng có thể được sử dụng để làm giảm căng thẳng và giúp cho tâm trí thư giãn hơn.

Để não bộ của bạn tham gia vào việc giải quyết một câu đố có thể thú vị hơn là suy nghĩ về những chi tiết vô tận của quá khứ.

Thỉnh thoảng, bộ não của chúng ta có xu hướng hoạt động quá mức. Vào những ngày như vậy, chúng ta có thể làm thư giãn tâm trí bằng một số bài tập, chẳng hạn như sử dụng ảo ảnh quang học.

Thử thách tìm gà trống trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong 5% người chơi có thể giải được câu đố - Ảnh 1
Tìm một con gà trống giữa đám gà mái trong 9 giây. Ảnh: India Times

Ảo ảnh quang học này giống như hầu hết những gì bạn từng làm trước đây. Nếu bạn có thể thành thạo ảo ảnh quang học này, tại sao không thử những ảo ảnh khác mà chúng tôi có để kiểm tra nhận thức thị giác của bạn?

Tuy nhiên, trong ảo ảnh quang học này, tất cả những gì bạn phải làm để thắng câu đố là tìm ra con gà trống ẩn giữa những con gà mái. Mặc dù nhiệm vụ tương đối dễ dàng nhưng chỉ có 5% người chơi có thể vượt qua bài kiểm tra.

Để chiến thắng thử thách, bạn phải tìm ra chú gà trống ẩn trong vòng 9 giây kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh. Vì vậy, hãy lấy đồng hồ bấm giờ ra và tính thời gian khi bạn làm bài kiểm tra này với độ chính xác cao nhất.

Dưới đây là đáp án câu đố

Thử thách tìm gà trống trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong 5% người chơi có thể giải được câu đố - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

 

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Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học tâm lý

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