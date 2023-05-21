Thử thách tìm chiếc kẹo mút trong 9 giây: Nếu làm được bạn đã nằm trong số ít người có thể giải được câu đố hóc búa này

Thế giới 21/05/2023 23:29

Để tìm được chiếc kẹo mút giữa vô vàn những cây kem ốc quế không phải là một điều dễ dàng nhưng nếu thành công bạn sẽ được coi là người có đôi mắt tinh tường.

Cảm thấy buồn chán không biết làm gì? Tại sao không làm mới trí não với những thử thách nhìn ảnh đầy thú vị nhưng cũng không kém phần khó khăn?

Những hình ảnh đánh lừa bộ não này thường thách thức quan điểm thị giác của một người. 

Ảo ảnh quang học có thể là vật lý, sinh lý hoặc nhận thức. Chúng vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn bởi các nhà khoa học vì chúng lừa trí não con người và thường khiến chúng ta nhầm lẫn.

Tuy nhiên, ngoài việc lừa con người, những ảo ảnh này cũng hữu ích khi ai đó muốn kiểm tra trình độ IQ của mình.

Nếu bạn đã sẵn sàng kiểm tra mức IQ của mình, thì hãy lướt xuống để quan sát ảo ảnh. Hãy nhớ đọc tất cả các hướng dẫn cho bài kiểm tra và tuân theo quy tắc giới hạn thời gian để có kết quả chính xác.

Nghệ sĩ Hungary Gergely Dudás đã tạo ra ảo ảnh quang học mà bạn sắp giải mã được. Anh  là bậc thầy về cải trang và thường tạo ra những câu đố khiến nhiều người bối rối.

Trong các tác phẩm trước đây của mình, Gergely đã cho mọi người tìm kiếm gấu trúc giữa những người tuyết, một tấm thiệp giữa những túi quà và một trái tim đơn lẻ giữa những chú voi.

Thử thách tìm chiếc kẹo mút trong 9 giây: Nếu làm được bạn đã nằm trong số ít người có thể giải được câu đố hóc búa này - Ảnh 1
Tìm chiếc kẹo mút trong 9 giây. Ảnh: India Times

Lần này, bậc thầy ngụy trang đã trở lại với một câu đố đầy thách thức để gây tò mò cho nhiều người.

Đối với thử nghiệm này, tất cả những gì bạn phải làm là xem bức hình ảo ảnh quang học.

Bạn sẽ có 9 giây để kiểm tra hình ảnh và trong thời gian đó, nếu bạn có thể tìm thấy chiếc kẹo mút ẩn, thì bạn đã thành công; nếu không, bạn luôn có thể thử lại lần sau.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm chiếc kẹo mút trong 9 giây: Nếu làm được bạn đã nằm trong số ít người có thể giải được câu đố hóc búa này - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   câu đố tâm lý ảo ảnh quang học

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