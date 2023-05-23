Ông chủ Amazon chính thức đính hôn với bạn gái sau 4 năm hò hẹn

Thế giới 23/05/2023 11:55

Theo báo cáo từ cá phương tiện truyền thông phương Tây, Jeff Bezos và bạn gái của ông, Lauren Sanchez, hiện đã đính hôn.

Vào ngày 22 tháng 5, Page Six đưa tin rằng người sáng lập Amazon, 59 tuổi và người dẫn chương trình, 53 tuổi, hiện đang ở miền Nam nước Pháp để tham dự Liên hoan phim Cannes, đã đính hôn.

Theo nguồn tin từ tạp chí People, sự kiện đính hôn đã diễn ra khi cặp đôi đang đi nghỉ trên chiếc du thuyền mới trị giá 500 triệu đô la của Bezos, Koru và trên đó có một hình tượng gỗ giống như Sanchez được đặt ở phần đầu của tàu.

Ông chủ Amazon chính thức đính hôn với bạn gái sau 4 năm hò hẹn - Ảnh 1
Cặp đôi Jeff Bezos và Sanchez được nhìn thấy đang ôm và hôn nhau trên tàu 'Koru' vào cuối tuần qua. Ảnh: Daily Mail 

Tỷ phú Jeff Bezos và Sanchez lần đầu tiên làm dấy lên tin đồn đính hôn khi người đồng dẫn chương trình Good Day LA trước đây bị phát hiện đeo một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương lớn khi ở trên du thuyền.

Cả Bezos và Sanchez, người đã công khai mối quan hệ của họ vào tháng 1 năm 2019, đều đã kết hôn trước đó.

Giám đốc điều hành Amazon và vợ cũ MacKenzie Scott đã ly hôn vào năm 2019 sau 25 năm chung sống. Cặp đôi có chung ba con trai và một con gái.

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