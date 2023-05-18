Vì ước mơ có được chiếc xe đạp địa hình của riêng mình, cậu bé bán luôn chiếc đồng hồ đắt tiền của bố

Thế giới 18/05/2023 13:58

Một cậu bé 8 tuổi đã gây sốt trên mạng xã hội vì cố gắng bán chiếc đồng hồ của cha để mua một chiếc xe đạp cho riêng mình.

Trẻ em có thể làm rất nhiều điều thú vị và bất ngờ khiến cho bố mẹ, người thân và hàng xóm bất ngờ. Nhưng đôi khi, những hành động của trẻ lại quá giới hạn, dẫn đến sự chú ý của cư dân mạng.

Một cậu bé 8 tuổi đã trở thành hiện tượng trên mạng và được gọi là 'Mini Del Boy' khi cố gắng bán chiếc đồng hồ của cha trên mạng để có tiền mua cho mình một chiếc xe đạp.

Việc bán chiếc đồng hồ này đã bị Ash Capel, mẹ của cậu bé, phát hiện.

Bà nhận ra con trai mình đang cố gắng kiếm thêm tiền để mua một chiếc xe đạp địa hình bằng cách bán chiếc đồng hồ của cha mình trên tài khoản Vinted của cô.

Tuy nhiên nó không phải là một chiếc đồng hồ thông thường. Đó là một thương hiệu đồng hồ cao cấp Hugo Boss.

Vì ước mơ có được chiếc xe đạp địa hình của riêng mình, cậu bé bán luôn chiếc đồng hồ đắt tiền của bố - Ảnh 1
Cậu bé bán chiếc đồng hồ Hugo Boss của bố để lấy tiền mua chiếc xe đạp hình. Ảnh: Wales Online

Trước đó, cậu bé đã vô tình tiết lộ kế hoạch của mình khi Ash dẫn con trai vào phòng ngủ. Cậu bé đã bảo bà ấy đừng kiểm tra tài khoản Vinted vào tối hôm đó.

Tò mò muốn biết anh định làm gì, người mẹ 34 tuổi đã đăng nhập vào ứng dụng của mình và phát hiện ra rằng chiếc đồng hồ của chồng cô đã được rao bán với giá 100 bảng Anh (gần 3 triệu), theo một báo cáo của Wales Online.

Cậu bé liệt kê món đồ là “Đồng hồ của bố” và ghi tên thương hiệu là “NICE”. Cậu bé thậm chí còn thêm các bức ảnh về món đồ, một trong số đó cho thấy chiếc đồng hồ được buộc quanh một chiếc găng tay chuột Mickey khổng lồ.

Nhưng chiếc đồng hồ không phải là món đồ quý giá duy nhất mà cậu bé lén lút lấy đi. Ash còn nhận thấy con trai mình đang khoe một chiếc nhẫn đắt tiền trong các bức ảnh.

“Chúng tôi không thể tin được. Con trai đã giúp tôi rao bán đôi giày đi bộ cũ vài tuần trước và tôi nói với con trai nếu chúng được bán, cậu có thể giữ lại tiền, vì vậy con trai hẳn đã nghĩ đến điều đó!” Ash cho biết.

“Điều đó khiến chúng tôi cười rất nhiều. Đó là tất cả về cậu bé. Con trai tôi rất táo bạo và luôn cố gắng kiếm tiền. Cậu luôn muốn một chiếc xe đạp địa hình nhưng chúng tôi đã nói với con trai rằng cậu phải dành dụm thì mới có được”, cô nói thêm.

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