Cuộc sống xa hoa của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ và châu Á

Tuy nhiên, ông chủ tập đoàn kinh doanh 66 tuổi này thường không thoát khỏi hình ảnh đơn giản mà ông đã tạo ra cho mình, điều này được thể hiện hoàn hảo thông qua cách ăn mặc không hào nhoáng của ông.

Trong một thế giới đầy những tỷ phú "bad-boy", Mukesh Ambani của Ấn Độ được nhiều người coi là một hiếm hoi. Với khối tài sản được ước tính bởi Forbes là 84 tỷ USD, ông hiện đang là người giàu nhất châu Á và xếp thứ 9 trên danh sách tỷ phú thế giới.

Và trong khi ông có thể dễ dàng mua những chiếc đồng hồ đắt nhất từng được sản xuất, tỷ phú này chọn giữ vẻ ngoài kín đáo của mình và đeo những chiếc đồng hồ đơn giản, không có gì đáng nổi bật.

Thường xuyên, ông được nhìn thấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần đen rộng rãi, một lựa chọn có lẽ được lấy cảm hứng từ cha của tỷ phú Mukesh là Dhirubhai Ambani, người đã thành lập Reliance Industries vào năm 1958.

Chủ tịch Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani bế cháu trai đến tham dự một buổi tiệc ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Một bức ảnh được chia sẻ gần đây bởi trang mạng xã hội The Indian Horology dường như đã chứng minh điều này. Nguồn tin khẳng định rằng chiếc đồng hồ đeo tay của Ambani là một chiếc Rolex Cellini 6623/8.

Rolex Cellini là mẫu đã ngừng sản xuất hiện được bán với giá khoảng 8.000 đô la Mỹ (khoảng 187 triệu) trên các nền tảng đồng hồ đã qua sử dụng , khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ Rolex giá cả phải chăng nhất hiện có.

Hơn nữa, mặc dù kích thước nhỏ gọn của nó làm cho nó trở nên hoàn hảo cho những người muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ khiêm tốn hơn, tuy nhiên, theo Jaztime, Rolex Cellini ref. 6623/8 thực sự là một chiếc đồng hồ dành cho phụ nữ.

Nhưng đừng bị đánh lừa bởi sự lựa chọn quần áo và đồng hồ của Ambani – tỷ phú và gia đình đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa chưa từng có . Dưới đây là một số thứ đắt giá thuộc sở hữu của gia đình Ambani.

Mukesh Ambani sống trong ngôi nhà riêng đắt nhất thế giới, Antilia

Ngôi nhà Antilia của tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Instagram

Tỷ phú Ấn Độ và gia đình sống trong tòa nhà chọc trời 27 tầng ở Mumbai, được cho là tiêu tốn 1 tỷ USD để xây dựng, khiến nó trở thành ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân đắt nhất thế giới.

Kỳ quan này được đặt tên là Antilia theo tên một hòn đảo thần thoại được cho là ở Đại Tây Dương gần Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Trong số 27 tầng, sáu tầng trên cùng được dành cho gia đình. Ngoài ra còn có chín thang máy tốc độ cao.

Ngoài ra, sáu tầng được dành riêng cho bãi đậu xe có sức chứa lên đến 168 xe. Ngoài ra, tòa nhà còn có sân bay trực thăng, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, ba tầng vườn treo lấy cảm hứng từ Babylon, phòng tập yoga, trung tâm thể dục, phòng khiêu vũ, spa, trung tâm y tế, đền thờ và thậm chí cả phòng tuyết.

Antilia cũng được thiết kế để chịu được trận động đất mạnh 8 độ Richter.

Đội máy bay riêng của nhà Ambani

Vợ của ông, Nita Ambani đang tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Ảnh: Instagram

Là một trong những người giàu nhất hành tinh này, rõ ràng Ambani cần những chiếc máy bay riêng để đưa ông và gia đình đến những nơi khác nhau trên thế giới. Vị tỷ phú này có tổng cộng 3 chuyên cơ riêng, trong đó có một chiếc Falcon 900EX được trang bị đầy đủ.

Ông cũng sở hữu một chiếc Airbus A319 có thể chở tới 18 hành khách. Cabin được chia thành các khu VIP và được trang bị các tiện nghi hàng đầu.

Ngoài ra, đội bay của Ambani còn có một chiếc Boeing Business Jet không kém gì một khách sạn 5 sao đang bay.

Ông sở hữu một bộ sưu tập những chiếc xe hơi đẹp và đắt nhất.

Mukesh Ambani và những chiếc xe của ông trong gara. Ảnh: YouTube

Thực tế, Ambani được cho là sở hữu chiếc xe đắt nhất ở Ấn Độ , đó là chiếc Rolls-Royce Cullinan được cá nhân hóa hoàn toàn trị giá 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ)

Và nếu bạn nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc, hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy đội xe chở nhân viên an ninh bảo vệ tỷ phú và gia đình ông ấy.

Nó bao gồm không dưới bảy chiếc SUV Mercedes-AMG G63 có giá khoảng 500.000 USD (khoảng 11 tỷ) một chiếc ở Ấn Độ.