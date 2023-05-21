Thưởng thức loại kem đắt nhất thế giới khiến ví tiền của bạn "tan chảy"

Thế giới 21/05/2023 23:34

Tổ chức Kỷ lục Guiness thế giới cho biết nhà sản xuất kem Cellato của Nhật Bản đã giành được danh hiệu sản xuất loại kem đắt nhất thế giới.

Kem là một món tráng miệng yêu thích mà mọi người ở mọi lứa tuổi thưởng thức trong mùa hè.

Nó có nhiều hương vị khác nhau và mọi người đều có sở thích của mình. Mọi người thường thích khám phá các nhãn hiệu và hương vị khác nhau để tìm ra món ưa thích của họ.

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Những loại kem thường với đầy đủ hương vị. Ảnh: India Times

Mới đây, một công ty ở Nhật Bản đã tạo ra loại kem “đắt nhất thế giới”, có giá 873.400 Yên Nhật (khoảng 148 triệu), theo Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR).

Nguyên nhân chính dẫn đến mức giá cao là nấm cục trắng quý hiếm từ Alba, Ý, có giá 2 triệu Yên Nhật (khoảng 340 triệu) mỗi kg. Phô mai Parmigiano Reggiano và bã rượu sake cũng là những thành phần đáng chú ý được sử dụng trong kem.

Cellato nhằm tạo ra một loại kem độc đáo bằng cách kết hợp các yếu tố Âu và Nhật Bản và họ đã mời chuyên gia Tadayoshi Yamada, đầu bếp trưởng của nhà hàng pha trộn nổi tiếng RiVi ở Osaka, để đạt được mục tiêu này.

Thưởng thức loại kem đắt nhất thế giới khiến ví tiền của bạn 'tan chảy' - Ảnh 2
Loại kem đắt nhất thế giới do một công ty ở Nhật Bản sản xuất. Ảnh: India Times

Nhân viên tại Cellato đã tham gia buổi thử nếm cho biết kem có hương vị và kết cấu phong phú. Họ cho biết hương thơm nồng nàn của nấm cục trắng lấp đầy miệng và mũi của bạn, tiếp theo là hương vị trái cây và phức tạp của Parmigiano Reggiano. Rượu sake kết thúc trải nghiệm hương vị tuyệt vời.

Người phát ngôn của thương hiệu Nhật Bản nói với GWR: “Chúng tôi đã mất hơn 1,5 năm để phát triển, với rất nhiều thử nghiệm và sai sót, để có được hương vị phù hợp. Việc đạt được danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới khiến mọi nỗ lực đều xứng đáng”.

Theo India Times

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