Nhà hàng buộc khách phải đền 150 triệu vì 5 lần gói đồ ăn thừa về nhà trong 2 tuần

Mỗi lần cô ấy gọi nhiều hơn mức có thể ăn, sau đó dùng nhiều túi ni lông đã chuẩn bị sẵn để gói thức ăn thừa xuống gầm bàn trước khi lén bỏ vào túi xách.

Theo thông tin từ South China Morning Post, đoạn phim giám sát cho thấy người phụ nữ đến một nhà hàng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc năm lần trong vòng hai tuần vào tháng 8 năm 2022, theo quản lý của nhà hàng, họ Wu.

Mỗi lần cô gọi đồ ăn hết khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu) gấp 10 lần so với hầu hết mọi người. Nhà hàng tính 218 nhân dân tệ (khoảng 730.000) trên một người cho tiệc tự chọn.

Wu nói với hãng truyền thông Hongxing News của Trung Quốc rằng ngoài 5 lần hồ sơ giám sát cho thấy, người phụ nữ này còn đến nhà hàng hơn chục lần kể từ tháng 3 năm ngoái.

Ngoài ra, chủ nhà hàng họ Chen cho biết người phụ nữ này chỉ gọi những món đắt tiền như tôm ngọt, cá hồi và gan ngỗng.

Theo một hóa đơn, thực khách nữ, họ Wen, đã gọi 45 phần gồm ba con tôm ngọt, giá 48 nhân dân tệ (khoảng 160.000) một con, 20 phần sashimi cá hồi giá 38 nhân dân tệ (127.000) một con, 140 phần thịt và nhiều món tráng miệng khác.

Chủ nhà hàng cho biết cô nghĩ người phụ nữ đó là một "người ăn uống cạnh tranh" giống như những người mà cô đã thấy trên mạng. Đồng thời cô cho biết mình đã bị sốc khi phát hiện ra rằng người phụ nữ đó đang mang đi hầu hết đồ ăn.

Wen cho rằng cô đã vô tình đặt quá nhiều món ăn và mang đi đồ ăn thừa vì “nếu không thì sẽ lãng phí”.

Tiệc tự chọn tại nhà hàng rất phổ biến ở Trung Quốc và nhiều người có xu hướng ăn quá nhiều. Ảnh: Shutterstock

Nhà hàng đã kiện Wen với số tiền gần 45.000 nhân dân tệ cho năm lần ăn quá đà của cô.

Chủ quán cho biết nhà hàng có quyền đòi số tiền này vì đã rõ ràng treo biển tại quầy thu ngân và trên mỗi bàn ăn với nội dung “nếu lãng phí quá 100g hoặc mang đi cần phải trả theo giá trên thực đơn”.

Theo chủ nhân nhà hàng, ban đầu Wen đã từ chối thanh toán nhưng sau đó đã phải làm vậy khi bị đe dọa kiện ra tòa và phải thêm chi phí pháp lý tới 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu).

Vụ việc này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc bị sốc, trong đó nhiều người lên án hành động “không biết xấu hổ” và “tham lam” của Wen và ca ngợi cách giải quyết vụ việc một cách “tuyệt vời”.

“Đây không phải là ăn buffet mà là để tủ lạnh của cô ấy”, một người dùng nói.

Một người khác cho hay: “Cô ấy có thể đã trả nhiều hơn giá thực tế cho những gì cô ấy gọi và lấy đi, nhưng cô ấy cần phải trả giá cho hành vi ăn cắp”.