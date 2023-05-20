Chồng thường tắm 2 tiếng, vợ không khỏi choáng váng khi biết nguyên nhân

Một người vợ cho biết, trước đây chồng cô ấy tắm rất mất thời gian, nhưng sau khi kết hôn, anh ấy tắm lâu hơn. Vì quá tò mò nên cô quyết định lao vào phòng tắm, nhưng thật xấu hổ khi cánh cửa mở ra.

Mới đây, một cô gái đã đăng bài trên Dcard của Đài Loan (Trung Quốc) với nội dung: “Có ai giống chồng mình khi tắm khoảng thời gian này không?”.

Cô ấy cho biết từ khi còn là một cặp đôi, người yêu của cô ấy đã tắm rất lâu, thường xuyên mất khoảng 30 đến 40 phút.

Bây giờ họ kết hôn và có con, thời gian tắm tăng lên gấp đôi, trở thành hơn một giờ, thậm chí tắm đến hai giờ một vài lần.

Người đăng bài cho biết cô ấy thực sự hoài nghi về việc tắm gần hai giờ và quyết định đi vào phòng tắm để tìm hiểu.

Kết quả là cô ấy phát hiện ra rằng chồng cô ấy rất thích tắm nước nóng vì nó mang đến cảm giác thoải mái, thư giãn và thậm chí đóng mắt lại trong suốt một giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bài báo đăng tải, nhiều bạn nữ cũng vào bàn tán, chia sẻ hoàn cảnh của nửa kia:

“Đó là một cách để thư giãn chứ không phải chỉ là tắm”, một người dùng cho biết.

“Chồng mình lúc nào cũng ngồi xổm trên bồn cầu và lướt điện thoại trước khi tắm, mà cộng lại khoảng một tiếng, nhưng đây là cách anh ấy thư giãn và tôi sẽ không can thiệp”, một người dùng khác nói

“Cứ tưởng chỉ có bạn trai mình mới làm thế này, cười chết mất”, một người phụ nữ khác bình luận.

Nhưng cũng có người cho rằng 2 tiếng đồng hồ thực sự là quá dài, hơn nữa hiện nay tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, có thể vẫn còn một số điều cần thiết để thảo luận.

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