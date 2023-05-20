Chú rể đẫm nước mắt nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm tân hôn và tiết lộ những lời cuối cùng của người vợ dành cho anh ấy  

Thế giới 20/05/2023 07:30

Cô dâu khi đó vẫn còn mặc váy cưới đã tử vong tại chỗ. Còn chú rể nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não , gãy nhiều xương vùng mặt và người.

Chú rể ở Nam Carolina, người đã mất người vợ mới cưới trong một vụ tai nạn liên quan đến việc lái xe sau khi uống rượu chỉ vài giờ sau đám cưới của họ, đã kể lại vào ngày 19/5 về việc biết tin vợ mình đã qua đời và ký ức đau lòng của anh ấy về ngày đặc biệt của họ.

Với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và giọng nói nghẹn ngào vì xúc động, Aric Hutchinson đã nói chuyện với chương trình “Good Morning America” của đài ABC về vụ va chạm ngày 28 tháng 4 đã làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy.

“Tôi nhớ mình đã thức dậy. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tôi và bạn có thể nói rằng có điều gì đó không ổn. Tôi hỏi cô ấy, 'Sam đâu rồi? Sam đâu?' Và đó là lúc cô ấy nói với tôi rằng có một sự cố và Sam đã không qua khỏi”, Hutchinson nói với phóng viên của đài ABC.

Chú rể đẫm nước mắt nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm tân hôn và tiết lộ những lời cuối cùng của người vợ dành cho anh ấy   - Ảnh 1
Aric Hutchinson đã có một cuộc phỏng vấn đầy xúc động với chương trình "Good Morning America" của đài ABC. Ảnh: ABC News

Aric, 36 tuổi, và Samantha, 34 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe golf cùng các thành viên trong gia đình từ tiệc cưới của họ ở Folley Beach thì một chiếc Toyota Camry bị cáo buộc chạy quá tốc độ 40 dặm/giờ đã đâm vào phía sau chiếc xe đang chạy chậm của họ.

Cú va chạm khiến chiếc xe golf bay xa khoảng 100 m và lăn nhiều lần.

Cô dâu khi đó vẫn còn mặc váy cưới đã tử vong tại chỗ. Còn chú rể nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não , gãy nhiều xương vùng mặt và người.

Chú rể đẫm nước mắt nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm tân hôn và tiết lộ những lời cuối cùng của người vợ dành cho anh ấy   - Ảnh 2
Aric sống sót nhưng bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương sọ não và gãy xương. Ảnh: Folly Beach Police

Một nạn nhân khác, họ hàng của chú rể Ben Garrett, cũng bị thương nặng. Hutchinson cho biết anh không nhớ gì về thời điểm va chạm, mặc dù anh ước rằng mình đã nhớ.

“Điều cuối cùng tôi nhớ Samantha nói là cô ấy muốn đêm đó không bao giờ kết thúc” anh kể lại với những giọt nước mặt lăn xuống má.

Người lái chiếc Toyota, Jamie Komoroski, 25 tuổi, đã bị cáo buộc với ba tội danh DUI (lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất kích thích) gây ra tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng và một tội danh giết người vô ý.

Hutchinson, người đã hồi phục tại nhà hơn một tuần, đã xúc động nói về những kỷ niệm vui vẻ của mình trong đêm tân hôn - trước khi vụ va chạm làm thay đổi mọi thứ.

Hutchinson nhớ lại cảm giác được bao quanh bởi gia đình và bạn bè từ khắp nơi trên đất nước đến để kỷ niệm đám cưới của anh và Samantha.

“Cô ấy rất hạnh phúc”, anh nói về người vợ quá cố của mình.

Chú rể đẫm nước mắt nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm tân hôn và tiết lộ những lời cuối cùng của người vợ dành cho anh ấy   - Ảnh 3
Hutchinson nói rằng Samantha đã rất hạnh phúc trong ngày cưới của họ. Ảnh: Folly Beach Police

Khi được hỏi liệu anh có lời nhắn gì đến tài xế gây tai nạn, Hutchinson nói: “Cô ấy đã lấy đi một điều gì đó. Cô ấy đã lấy đi một con người tuyệt vời mà lẽ ra không nên lấy đi”.

Vào ngày 17/5, Hutchinson đã khởi kiện Komoroski và một số quán bar mà anh cho rằng đã bán rượu quá mức cho cô ấy trong đêm tai nạn.

Theo các bản tường trình bắt giữ, Komoroski cho biết cô ấy đã uống một chai bia và một ly tequila trước khi lái xe.

Báo cáo của cảnh sát địa phương cho thấy nồng độ cồn trong máu của Komoroski đã vượt quá giới hạn gấp ba lần mà pháp luật cho phép.

Vào thời điểm bị bắt, Komoroski, người gốc New Jersey, tỏ ra bàng hoàng đồng thời nói với những người phản ứng đầu tiên rằng cô ấy “không làm gì sai cả”, theo tài liệu của cảnh sát.

Trong khi đó, Hutchinson hiện phải lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho vợ trong khi tiếp tục sống trong căn hộ mà họ đã ở chung trước đây.

 

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