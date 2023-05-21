“Góa phụ đen” đầu tiên ở Hàn Quốc: Ra tay sát hại 2 người chồng liên tiếp mà không cần đụng chạm, lý do vì tiền.

Thế giới 21/05/2023 06:37

Người chồng đầu tiên không phải là nạn nhân đầu tiên của cô.

Từ năm 1986 đến năm 1988, Kim Sun Ja là nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên của Hàn Quốc và ra tay với nạn nhân mà không cần chạm vào họ.

Mặc dù bị buộc tội và kết án tử hình, nhưng cô không phải là nữ sát nhân hàng loạt cuối cùng ở nước này giết nạn nhân theo cách đó.

“Góa phụ đen” đầu tiên ở Hàn Quốc: Ra tay sát hại 2 người chồng liên tiếp mà không cần đụng chạm, lý do vì tiền. - Ảnh 1
Nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên của Hàn Quốc Kim Sun Ja. Ảnh: Dispatch

 Trong gần ba năm, một người phụ nữ chỉ được biết đến với họ Noh là một phần của một chuỗi vụ giết người tương tự ở Pocheon, Gyeonggi.

Chuyện bắt đầu với người chồng đầu tiên của cô là Kim vào năm 2011. Noh pha vào đồ uống có thuốc trừ sâu độc hại Gramoxone (còn được gọi là Paraquat) và để trong tủ lạnh cho chồng cô uống.

Sau đó Kim đã chết vì thuốc độc. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát vì Gramoxone thường được sử dụng để tự tử (khiến nó bị loại khỏi thị trường vào năm 2012).

Em gái của Kim cũng báo cáo rằng anh ấy  “nhận được một khoản thừa kế lớn từ cha mẹ nhưng đã mất tất cả và mắc nợ vì công việc kinh doanh của mình”,  điều này đã gây ra cuộc ly hôn giữa Kim và Noh nhiều năm trước.

“Góa phụ đen” đầu tiên ở Hàn Quốc: Ra tay sát hại 2 người chồng liên tiếp mà không cần đụng chạm, lý do vì tiền. - Ảnh 2
Noh với người chồng đầu tiên. Ảnh: Dispatch

Noh thậm chí còn định giết mẹ của Kim bằng loại thuốc trừ sâu tương tự nhưng không thành công.

Noh sau đó chuyển đến một gia đình mới bằng cách kết hôn với người chồng tiếp theo là Lee vào năm 2012.

Chưa đầy một năm sau, vào tháng 1 năm 2013, Noh đã sát hại mẹ của Lee bằng Gramoxone. Cô ta cũng sát hại chồng mình là Lee vài tháng sau đó vào tháng 8.

Một lần nữa, Noh thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát. Nguyên nhân cái chết của Lee và mẹ anh ban đầu được cho là tự nhiên vì bệnh viện chẩn đoán họ bị viêm phổi. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nhận thấy một khuôn mẫu.'

“Góa phụ đen” đầu tiên ở Hàn Quốc: Ra tay sát hại 2 người chồng liên tiếp mà không cần đụng chạm, lý do vì tiền. - Ảnh 3
Noh với Lee và con trai nhỏ của họ. Ảnh: MBC

Ngoài việc có nhiều người chết xung quanh Noh, cảnh sát đã nhận ra một trong những động cơ đằng sau hành động ác độc của cô.

Có ba hợp đồng bảo hiểm cho người chồng đầu tiên Kim, điều đó có nghĩa là số tiền bảo hiểm trị giá 336.688 USD (quy ra số tiền bây giờ là hơn 9 tỷ) đã được chuyển cho con gái của họ khi ông qua đời. Vì còn là trẻ vị thành niên nên Noh chắc chắn có quyền kiểm soát số tiền.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Lee, người chồng thứ hai của Noh. 396,543 USD (quy ra số tiền bây giờ khoảng 9 tỷ) tiền bảo hiểm đã được chuyển đến đứa con trai một tuổi của họ sau cái chết của Lee.

Một lần nữa, Noh có quyền kiểm soát hợp pháp đối với số tiền này. Thật không may, mẹ chồng và hai người chồng của cô không phải là nạn nhân duy nhất của Noh.

Ngoài sử dụng cùng loại thuốc trừ sâu độc hại để sát hại những nạn nhân của mình, Noh còn dùng một liều nhỏ của thuốc trên con gái của mình khoảng ba lần để nhận được khoản bồi thường 5.236 đô la Mỹ (khoảng 119 triệu).

Với gần một triệu đô la tiền bồi thường mà cô nhận được từ các công ty bảo hiểm, cảnh sát báo cáo rằng Noh đã mua những thỏi vàng, một chiếc ô tô mới , một chiếc xe đạp trị giá 14 nghìn USD (khoảng 328 triệu) và nhiều chuyến đi trượt tuyết.

Mặc dù Noh không đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc giết chồng của mình, nhưng cô ấy đã lên tiếng về việc giết mẹ chồng của mình trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát.

Noh cho rằng mẹ chồng đã “coi thường” cô và các con. Noh cũng làm rõ rằng cô không có ý định giết con gái mình bằng liều thuốc trừ sâu.

Cuối cùng, Noh đã bị kết án ban đầu 10 năm tù với một thiết bị giám sát ở cổ chân nhưng sau đó bị kết án chung thân vì tội giết hai chồng cô và mẹ chồng.

Theo Korea Boo

 

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