Chiếc nhẫn đính hôn đã được tìm thấy hơn một năm sau khi vô tình bị rơi xuống bồn cầu

Một cặp đôi đã tìm thấy được chiếc nhẫn đính hôn mà họ tưởng như sẽ không bao giờ nhìn thấy lại

Theo một thông cáo báo chí từ thành phố Chino Hills, California, vào tháng 3 năm 2022, một người đàn ông địa phương đã liên lạc với phòng công tác công cộng của thành phố và báo cáo rằng chiếc nhẫn đính hôn của vị hôn thê đã bị mất do con trai của anh đã vô tình làm rớt chiếc nhẫn xuống toilet.

Thông cáo báo chí tiếp tục cho biết người đàn ông giấu tên ban đầu đã cố gắng tự mình lấy chiếc nhẫn , thậm chí còn thuê một camera kiểm tra cống rãnh để cố gắng tìm ra nó. Mặc dù đã phát hiện ra, nhưng người đàn ông tin rằng chiếc máy ảnh đã đẩy chiếc nhẫn ra xa hơn trong ống thoát nước.

Một đứa trẻ vô tình làm rơi chiếc nhẫn xuống bồn cầu. Ảnh: Reuters

Sau đó, nhân viên thành phố đã cố gắng lấy lại chiếc nhẫn và theo thông cáo báo chí, họ nghĩ rằng việc tìm kiếm sẽ khá dễ dàng vì cặp đôi sống trong một ngõ cụt.

Mặc dù đã có nhiều lần cố gắng tìm kiếm, bao gồm việc xả nước nhiều lần từ hệ thống thoát nước của người dân nhưng nhân viên thành phố vẫn không thể tìm thấy chiếc nhẫn vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện bảo trì định kỳ trong khu vực vào tháng 5 năm 2023, các nhân viên vệ sinh của thành phố đã nhìn thấy một chiếc nhẫn và lấy nó lên.

Nhân viên đã liên lạc với người dân này và sau khi xác nhận thông tin về chiếc nhẫn, họ đã làm sạch và trả lại cho anh.

Thành phố đã chia sẻ một bức ảnh của nhân viên và người đàn ông khi họ trả lại chiếc nhẫn cho anh trên trang Instagram của mình vào 18/5.

Theo Business Insider

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