Chó mẹ bày tỏ lòng biết ơn khi thấy hành động này của người phụ nữ khiến cư dân mạng xúc động

Một đoạn video đang lan truyền trên Twitter cho thấy một con chó mẹ đã cảm ơn một người phụ nữ vì đã giúp cô ấy cho những chú chó con của mình ăn.

Một video đáng yêu đang gây bão trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động.

Gần đây, nhiều người đã kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng cách biểu đạt lòng biết ơn đến những bà mẹ làm việc vất vả của họ.

Có vẻ như không chỉ có con người mà cả động vật cũng háo hức muốn cảm ơn những bà mẹ trong cuộc sống của chúng.

Một đoạn video đang lan truyền trên Twitter cho thấy một con chó mẹ đã cảm ơn người phụ nữ vì đã giúp chăm sóc những chú chó con của mình.

Trong clip, một người phụ nữ đang khom lưng khi dường như đang phân loại thức ăn cho những chú chó con đang sống dưới mái che của một tòa nhà.

Bên cạnh việc có bát để ăn, những chú chó con còn có một chiếc chăn mà chúng có thể dùng làm giường và đó rất có thể là món quà từ người phụ nữ đang cho chúng ăn.

Khi thấy người phụ nữ đang phân loại thức ăn cho đàn chó con của mình thì chó mẹ đã đến bên cô gái và vẫy đuôi chạy vòng quanh.

Chó mẹ đang bày tỏ lòng biết ơn đối với người phụ nữ. Ảnh: Twitter

Con chó mẹ tiến đến gần phụ nữ, giơ chân và đầu của mình. Phụ nữ nhận ra dấu hiệu đó và vuốt nhẹ nó. Chó mẹ rõ ràng rất thích những cái vuốt ve mà mình nhận được và sau đó quay trở lại để giám sát khu vực xung quanh.

Cư dân mạng vô cùng hạnh phúc khi thấy người phụ nữ giúp đỡ những chú chó. Một người dùng đã viết: “Khi một con vật bày tỏ lòng biết ơn với bạn, bạn đã đạt đến đỉnh cao của sự bao dung.”

Một người khác nói thêm: “Hàng ngày, tất cả chúng ta đều có thể tìm cách tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của động vật! Video tuyệt vời!”

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