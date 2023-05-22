Đưa ra 1001 yêu cầu 'tuyển vợ', người đàn ông nhận 'rổ gạch đá' từ dân mạng

Thế giới 22/05/2023 12:10

Một người đàn ông đã gây sốc cho nhiều người trên mạng xã hội khi liệt kê các yêu cầu của mình đối với một người vợ tương lai của mình trên một tờ giấy mai mối.

Theo thông tin từ South China Morning Post, những yêu cầu của người đàn ông này mà anh đã nêu ra tại thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Quảng Đông, cũng đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về hành vi mai mối và bình đẳng giới.

Nhu cầu về mối quan hệ rõ ràng của anh ấy rất rõ ràng.

Thông báo cho biết anh  đang tìm kiếm một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh và giỏi việc nhà với mức lương hàng tháng là 12.000 nhân dân tệ (1.700 USD), đồng thời có xe hơi và nhà riêng mà không phải vay ngân hàng.

Anh cho biết mình kiếm được 6.000 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu) mỗi tháng, không có xe hơi hay nhà cửa, nhưng lại là một “đầu tư tiềm năng” có giá trị và không hút thuốc, không uống rượu, sẵn sàng ở rể, đặc biệt là sẵn sàng chăm sóc bố mẹ vợ.

Đưa ra 1001 yêu cầu 'tuyển vợ', người đàn ông nhận 'rổ gạch đá' từ dân mạng - Ảnh 1
Một số người phụ nữ  đã rất tức giận khi nghe thấy những yêu cầu tìm bạn đời vô lý của chàng trai. Ảnh: Weibo

Trong một video ngày 8 tháng 5, người đàn ông đăng trên tài khoản Douyin (TikTok) của mình, @Lileixiangqinji, tạm dịch là “Những câu chuyện mai mối của Li Lei”, và một số phụ nữ trung niên tức giận đã hỏi anh về những yêu cầu “vô lý” của anh.

“Một người phụ nữ phù hợp với yêu cầu của bạn sẽ muốn tìm một người chồng có mức lương hàng tháng hơn 20.000 nhân dân tệ, một chiếc xe và một ngôi nhà”, một phụ nữ nói.

Trong khi đó, người đàn ông đáp lại: “Tại sao tôi lại tìm kiếm một người vợ nếu tôi đã có tất cả những thứ đó? Nếu như vậy thì tôi không cần phải lấy ai cả”.

Có thể thấy rằng điều mà người đàn ông 34 tuổi này đến từ tỉnh Quý Châu này làm là không thực sự đang tìm kiếm một người vợ để kết hôn mà chỉ muốn tạo ra một màn trình diễn cho mình.

Anh đã đi khắp các góc tìm bạn đời trên toàn quốc và hẹn hò mai mối với các phụ nữ khác nhau trong nhiều năm để tìm kiếm một người vợ mà có vẻ như nằm ngoài tầm với của anh.

Các video của anh ấy cho thấy xung đột giữa các giới tính và tranh luận về các giá trị hôn nhân, đã giúp anh ấy có được gần một triệu người theo dõi trên Douyin.

Đưa ra 1001 yêu cầu 'tuyển vợ', người đàn ông nhận 'rổ gạch đá' từ dân mạng - Ảnh 2
Số người kết hôn ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp mới. Ảnh: Shutterstock

Anh nói với trang web Chuangkebang, một trang web chuyên về các công ty khởi nghiệp, rằng anh đang giả vờ về các điều kiện của mình.

Người đàn ông cho biết công việc hàng ngày của anh với vị trí là giám đốc bán hàng cấp cao ở Quý Châu có thể kiếm cho anh tới 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu) mỗi tháng và thu nhập từ các video của anh đã vượt quá con số đó.

Người đàn ông nói rằng mình sẽ không bao giờ yêu cầu một người vợ tương lai ngoài đời thực đáp ứng các điều kiện được nêu trong video của anh.

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