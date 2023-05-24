Tỉnh dậy sau ca gây mê, người đàn ông phát hiện bác sĩ bỏ quên dụng cụ y tế dài 1cm trong cổ mình

Theo Đài YTN Hàn Quốc đưa tin vào ngày 23/5 (giờ địa phương), khi phẫu thuật cấy ghép implant tại một bệnh viện, anh A. đã lựa chọn hình thức gây mê với giá 4 triệu won (khoảng 71,2 triệu đồng).

Cơn ho của anh thậm chí còn khiến các đồng nghiệp phải dừng công việc đang làm và nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Sau ngày cấy ghép, anh A. bị ho dữ dội. Một video bằng chứng bên trong phòng làm việc của anh A. cho thấy anh ho nhiều đến mức không thể nói chuyện điện thoại.

Cuối cùng, anh A. ra khỏi văn phòng và vẫn không ngừng ho. Lúc này, một vật bằng kim loại có đường kính khoảng 1cm bất ngờ văng ra từ cổ anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với YTN, anh A cho biết: "Tôi cảm thấy nghẹt thở đến mức khó thở. Tôi nghĩ có lẽ cổ họng mình đã bị rách".

Vật bằng kim loại có đường kính khoảng 1cm trong cổ anh - Ảnh: YTN

Sau khi xem xét cách dị vật này có thể dính vào cổ mình, anh A. đưa ra kết luận rằng đó chỉ có thể là ca phẫu thuật cấy ghép implant mà anh đã thực hiện vào ngày hôm trước vì anh có gây mê.

Anh đến bệnh viện để khiếu nại và bác sĩ phẫu thuật thừa nhận đã làm rơi dị vật bằng sắt trong cổ anh.

Sau khi xác nhận được nguyên nhân, anh A. đã yêu cầu hoàn lại tiền để chuyển đến một bệnh viện khác, nói rằng anh đã mất niềm tin vào bác sĩ, nhưng đã bị từ chối. Phía bệnh viện trả lời rằng họ chỉ có thể hoàn lại 30% và khí cụ cấy ghép răng implant đã được cấy vào trong nướu phải tháo ra.

Anh A. cho biết thêm: "Vì được ho ra ngoài nên không có khả năng biến chứng, nhưng nếu nó vào phổi, có thể gây ra nguy hiểm lớn".

Hiện tại, anh A. đang đệ đơn khiếu nại bệnh viện.