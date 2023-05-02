Xót xa bé sơ sinh bị hoại tử ruột do nữ y tá tự ý tắm và mát xa ruột cho đứa trẻ

Một em bé sơ sinh mới 23 ngày tuổi đã phải trải qua 2 cuộc đại phẫu thuật do hoại tử ruột vì sự cố của nữ y tá.

Mới đây, Chinese News Weekly, một hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin, một em bé 23 ngày tuổi ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã trải qua hai cuộc đại phẫu do ruột bị hoại tử. Nguyên nhân khiến ruột của đứa trẻ mới sinh bị hoại tử là do y tá sơ sinh mát xa ruột quá mạnh - Ảnh: Thông cáo báo chí Trung Quốc Vào ngày 20 tháng trước, anh Ryu đã vô tình bất ngờ khi chăm sóc con thay cho vợ sau khi sinh.

Anh phát hiện môi của đứa trẻ đã chuyển sang màu xanh và khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kèm theo chảy máu từ rốn. Quá bất ngờ, anh Ryu đã bế con và tức tốc đến bệnh viện. Tại bệnh viện, anh đã rất sốc sau khi nhận được chẩn đoán của bác sĩ.

Nguyên nhân khiến ruột của đứa trẻ mới sinh bị hoại tử là do y tá sơ sinh mát xa ruột quá mạnh - Ảnh: Thông cáo báo chí Trung Quốc Chỉ khi đó, anh mới nhớ lại có lần bé được các y tá mát-xa ruột trong 20 phút khi ở khoa sơ sinh tại khoa sản phụ khoa. Anh Ryu cho biết mặc dù họ không giao việc tắm cho y tá nhưng y tá đã tắm và thậm chí còn xoa bóp ruột cho đứa trẻ. Nguyên nhân khiến ruột của đứa trẻ mới sinh bị hoại tử là do y tá sơ sinh mát xa ruột quá mạnh - Ảnh: Thông cáo báo chí Trung Quốc Mặc dù con của anh Ryu đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn nhưng được biết đứa bé vẫn trong tình trạng rất tồi tệ. Anh Ryu vô cùng tức giận vì làm thế nào mà một y tá có thể mát xa ruột của một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến ruột của đứa trẻ mới sinh bị hoại tử là do y tá sơ sinh mát xa ruột quá mạnh - Ảnh: Thông cáo báo chí Trung Quốc Khi tranh cãi ngày càng lớn, khoa sản phụ khoa nơi con của anh Ryu được sinh ra cho biết: "Bệnh viện đã xử lý vấn đề và cuộc điều tra đang được tiến hành".

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