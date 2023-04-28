Đau xót bé gái 5 tuổi bị giết và giấu xác trong túi rác, nghi phạm là anh hàng xóm cùng làng

Thế giới 28/04/2023 13:59

Cảnh sát tìm thấy thi thể bé gái trong một túi rác trước ngôi nhà của nghi phạm, chỉ cách nhà nạn nhân 300m. 

Một bé gái 5 tuổi được phát hiện bị sát hại và bỏ rơi trong túi rác tại một ngôi làng ở miền đông nước Pháp. Nghi phạm bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau khi thẩm vấn là một cậu bé 15 tuổi cùng làng.

Theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài vào ngày 27/4 (giờ địa phương), cảnh sát Pháp đã bắt và giam giữ một cậu bé 15 tuổi bị tình nghi vứt xác sau khi giết một bé gái 5 tuổi ở làng Lamberville vào ngày 25/4. Được biết, cậu bé đã từng bị chính quyền điều tra về tội bắt cóc, cưỡng hiếp và tấn công tình dục trẻ vị thành niên vào tháng 2 năm ngoái.

Theo lời kể của các nhân chứng, cậu bé đã lang thang trên đường phố trong vài ngày qua và tiếp cận các cô gái trẻ, nói: “Anh sẽ cho em xem con mèo mà anh nuôi ở nhà”. Gia đình của cậu bé cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn ẩn danh trên phương tiện truyền thông: "Cậu bé có vấn đề về tâm lý và tinh thần" và "đã từng làm theo những hành vi kỳ lạ trên mạng xã hội như TikTok".

Cậu bé cũng có biểu hiện kỳ lạ trong vụ án này, chẳng hạn như trình cáo về thi thể của bé gái, giả vờ không biết. Trước đó, cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm sau khi nhận được trình báo về một người mất tích nói rằng "bé gái đang ngồi trên bậc thềm trước nhà đã biến mất khi đi vắng một thời gian". Trong quá trình phỏng vấn người dân, khi được hỏi cậu bé khai là có nhìn thấy cô bé nhưng lại nói những lời không thống nhất

Sau đó, vài giờ sau, cậu bé đã trực tiếp trình báo với cảnh sát rằng: “Cháu tìm thấy một chiếc túi đựng xác một cô gái trước cửa nhà”. Tiếp đó, cảnh sát tìm thấy thi thể bé gái trong một túi rác trước ngôi nhà của mẹ cậu bé, chỉ cách nhà nạn nhân 300m. 

Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra cậu bé và những người xung quanh để làm rõ chi tiết vụ việc.

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