Lẻn vào nhà vợ cũ... Người đàn ông 30 tuổi sát hại bạn trai mới của vợ

Thế giới 03/04/2023 06:22

Một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị đưa ra xét xử vì tội giết bạn trai của người vợ đã ly hôn.

Một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị đưa ra xét xử vì tội giết bạn trai của người vợ đã ly hôn đã được Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án.

Tòa án Tối cao (Chủ tọa Lee Dong-won) đã thông báo vào ngày 2/4 rằng họ xác nhận tòa án cấp dưới đã kết án 19 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm đối với ông A, người bị buộc tội giết người và các tội danh khác.

Lẻn vào nhà vợ cũ... Người đàn ông 30 tuổi sát hại bạn trai mới của vợ - Ảnh 1
Ảnh: Chosun DB

Ông A bị buộc tội lẻn vào nơi ở của vợ cũ mà ông đã ly hôn vào tháng 12/2021 và dùng hung khí giết chết ông B, người đang ngủ với vợ cũ của ông. Ông A cũng bị cáo buộc tấn công và gây thương tích cho vợ cũ.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên “Ông A dùng hung khí giết ông B trong lúc bị ám ảnh bởi người vợ cũ đã ly hôn” và tuyên án 17 năm tù.

Phiên tòa thứ hai tăng mức án ông A lên 19 năm tù. 

Theo Chosun Ilbo

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