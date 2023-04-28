Bé trai sinh ra có hai bộ phận sinh dục: Bác sĩ từ chối cắt bỏ, nói rằng chúng vẫn 'hoạt động bình thường'

Một bé trai ở Pakistan được sinh ra với hai bộ phận sinh dục do dị tật bẩm sinh.

Ngay khi bé trai chào đời, cha mẹ đứa bé nhận thấy bộ phận sinh dục có gì đó bất thường và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các nhân viên y tế của bệnh viện cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bé trai. Bé trai nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng của Viện Khoa học Y khoa Pakistan để kiểm tra và điều trị.

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Ngày 27/4 (giờ địa phương), nhật báo Daily Mirror của Anh đưa tin về trường hợp một bé trai sinh ra với hai bộ phận sinh dục.

Theo báo cáo, bé trai giấu tên có thêm một dương vật ngoài những gì bình thường phải có.

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Khám bệnh nhi cho thấy có một bàng quang dính liền với hai niệu đạo. Tức là cả hai bộ phận sinh dục đã có thể hoạt động bình thường.

Bác sĩ phụ trách cháu bé nhận định cả hai dương vật đều bình thường nên không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Bé trai được cho là có sức khỏe tốt.

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Người ta ước tính rằng chỉ có khoảng 1 trong 6 triệu bé trai trên toàn thế giới phát triển chứng tăng sản này.

Tuy nhiên, người ta không biết chi tiết tại sao những dị tật này lại xảy ra.

Bé trai và gia đình được giấu danh tính khi bệnh viện cung cấp thông tin cho báo chí để bảo đảm cuộc sống riêng tư cho cháu bé về sau.

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