Trưởng làng Padli Grant ở Saharanpur cho biết sự đe dọa của những con chó hoang đã gia tăng trong khu vực và yêu cầu chính quyền phải có các biện pháp giải quyết vấn đề này.

Trong một vụ việc kinh hoàng được báo cáo từ quận Saharanpur, bang Uttar Pradesh, một bầy chó hoang đã tấn công một nhóm trẻ em đang chơi trong một khu vườn. Một đứa bé 12 tuổi đã thiệt mạng trong vụ việc.

Cậu bé bị đàn chó bao vây và tấn công. Cậu bé tử vong trên đường đến bệnh viện. Những người bạn khác của cậu bé đã tìm cách trốn thoát trong cuộc tấn công của những con chó máu lạnh.

Theo báo cáo trên tờ Times of India, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại làng Padli Grant theo đồn cảnh sát Mirzapur thông tin hôm thứ Sáu.

Trong khi đó, cư dân địa phương và cả làng Pradhan đã yêu cầu chính quyền bắt tất cả những con chó hoang ra khỏi làng. Trưởng làng Kamil Ahmad cho biết sự đe dọa của những con chó hoang đã lan rộng và gây ảnh hưởng khắp khu vực.

Ảnh minh họa: Internet

"50 con chó hoang đang đi rông trong làng của chúng tôi. Chúng gây phiền toái và tấn công người dân. Hôm nay, chúng đã tấn công một cậu bé. Cha mẹ của đứa bé đang sống trong đau khổ vì mất đứa con trai bé bỏng của mình. Chính quyền địa phương cần quan tâm đến vụ việc kinh khủng này và có biện pháp xử lý khẩn cấp ", thông báo dẫn lời ông Ahmad cho biết.

Bhanu Pratap người phụ trách tại đồn cảnh sát Mirzapur cho biết ông chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về vấn đề này. Ông cho biết sẽ có hành động thích hợp nếu nhận được bất kỳ khiếu nại nào gửi đến.

"Một quan chức cấp huyện đã được cử đến làng để tiến hành điều tra về vấn đề này. Sẽ có những biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện", thẩm phán quận (ADM) ông SB Singh,cho biết.

Theo timesnewnows

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