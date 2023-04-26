Mẹ cho con gái 18 tháng tuổi ăn dế để tiết kiệm thịt

Thế giới 26/04/2023 10:15

Chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con là tấm lòng của mọi người mẹ. Nhưng gần đây, một bà mẹ có con gái 18 tháng tuổi đang hứng chịu tranh cãi khi tiết lộ hình ảnh cho con ăn 'côn trùng ăn được'.

Vào ngày 25/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mail, nhật báo của Anh, đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ tên Tiffany Leigh, sống ở Toronto, Canada.

Người phụ nữ này đã gây chú ý sau khi tiết lộ rằng cô đang cho cô con gái 18 tháng tuổi ăn dế.

Cô nói rằng con gái mình thích ăn côn trùng và 'một mũi tên bắn trúng hai con chim', cô có thể tiết kiệm được hàng trăm đô la cho việc mua thức ăn.

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Một người phụ nữ ở Canada cho con gái 18 tháng tuổi ăn dế - Ảnh: Daily Mail/Insight

Tiffany Leigh bắt đầu quan tâm đến loài dế ăn được trong một chuyến đi đến Đông Nam Á.

Cô nói rằng cô đã thử hầu hết mọi loại côn trùng ăn được trong các chuyến du lịch của mình, từ chân con nhện Tarantula chiên cho đến bọ cạp, và dần dần yêu thích hương vị cũng như kết cấu độc đáo của các món ăn địa phương.

Bị mê hoặc bởi những con côn trùng ăn được, cô quyết định thêm những con côn trùng ăn được vào chế độ ăn của con mình như một cách rẻ hơn, tiết kiệm hơn để cung cấp protein khi đứa trẻ sẵn sàng ăn dặm.

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Ảnh: Entomo Farms/Insight

Tiffany Leigh cho biết: “Bây giờ tôi đang trộn dế ăn được vào chế độ ăn của con gái mình, vì vậy tôi không còn phải chi nhiều tiền cho những loại protein đắt tiền như thịt bò, thịt lợn và thịt gà. Những thay đổi này đã giảm hóa đơn tiền ăn của tôi từ 250-300 đô la (khoảng 6-7 triệu đồng) xuống còn 150-200 đô la (khoảng 3,5 - 4,5 triệu) một tuần".

"Con gái tôi đang ở độ tuổi tò mò và không sợ hãi, vì vậy bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thử những món ăn kỳ lạ  không được coi là thực phẩm chính ở Bắc Mỹ", cô nói thêm.

Theo Tiffany Leigh, dế là loài côn trùng hoàn toàn có thể ăn được. Chỉ cần 2 thìa bột dế là đã cung cấp 100% nhu cầu đạm hàng ngày của bé.

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 Đồ ăn nhẹ từ dế của Entomo Farms (bên trái) - Ảnh: Entomo Farms và Con gái của Tiffany ăn đồ ăn nhẹ từ dế (bên phải) - ​​Ảnh: Daily Mail/Insight

Tiffany Leigh bắt đầu bằng cách cho con gái ăn đồ ăn nhẹ làm từ đế mà cô đặt mua từ Entomo Farms, nơi bán đồ ăn nhẹ chế biến từ côn trùng. Món ăn trông giống Cheetos (một loại snack phô mai cay) này được cho là mặn hơn và có nhiều chất xơ hơn Cheetos.

Theo trang web của Entomo Farm, món ăn nhẹ từ dế được làm từ bột nhuận hữu cơ, đậu răng ngựa và đậu lăng, đồng thời chứa protein, chất xơ và vitamin B12. Món ăn được phát hành với ba hương vị: phô mai cheddar, cheddar jalapeno và BBQ, vì vậy ngay cả những người lần đầu tiên thử các loại côn trùng ăn được cũng có thể ăn mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.

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Dế nướng (bên trái) và con gái Tiffany ăn dế nướng (bên phải) - Ảnh: Daily Mail/Insight

 

Lúc đầu, Tiffany Leigh định đưa cho con gái một con dế nướng nguyên con, nhưng con gái đã từ chối sau khi cắn một miếng, có lẽ vì hình ảnh hơi đáng sợ. 

Nhưng cô không bỏ cuộc, cô bắt đầu trộn dế nướng vào hỗn hợp bánh kếp và pho mát. Cô đã thành công khi cô con gái bắt đầu thích ăn dế.

Giờ đây, cô cho con gái ăn dế nướng nguyên con và dự định kết hợp thêm nhiều loại côn trùng ăn được khác như kiến ​​và châu chấu vào chế độ ăn của con trong tương lai.

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Ảnh: Daily Mail/Insight

Venus Kalami, chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa tại Solid Starts, một trang web thông tin về thức ăn trẻ em, cho biết: "Côn trùng thực sự chứa đầy protein chất lượng cao, axit béo thiết yếu, khoáng chất như sắt và vitamin B. Tôi đồng ý loại bỏ định kiến ​​tiêu cực về côn trùng ăn được là 'đáng sợ' hoặc 'không thể ăn được' bằng cách ăn chúng sớm."

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