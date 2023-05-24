Sự việc đau lòng trên xảy ra ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, mẹ chồng khó chịu với con dâu nên đã đẩy ngã con xuống đất, sau đó dùng cả thân hình nặng nề của mình đè lên trên. Sau khi khống chế được con dâu, mẹ chồng liên tục chửi bới, thi thoảng lại đánh, tát vào đầu vào mặt con dâu, có lúc lại nhéo mạnh vào người con dâu.

Được biết, lí do càng khiến nhiều người phẫn nộ chính là ở việc mẹ chồng ghét con dâu học thấp, nhà nghèo, cảm thấy con dâu không xứng với con trai đang học tiến sĩ ở nước ngoài nên mới thường xuyên có những lần bạo lực như vậy.

Điều khiến người ta xót xa là cô con dâu bị đè xuống đất chỉ biết quay đầu đi, vẻ mặt uất ức tột cùng nhưng không hề chống cự, ánh mắt của cô tràn đầy sự trống rỗng vô vọng, như thể trong lòng không còn bất cứ ham muốn sinh tồn nào, mặc cho mẹ chồng không ngừng sỉ nhục cô trước mặt mọi người.

Cảnh tượng khiến một người chứng kiến ​​không thể chịu nổi, quay video và đăng tải lên mạng. Theo người này, bà mẹ chồng luôn coi thường con dâu, lâu nay hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn, con dâu chỉ cần không thuận ý mẹ chồng là bị đánh.

Tiếp đó, một người hàng xóm thạo chuyện tiết lộ, con dâu chỉ mới hơn 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp nhưng tóc đã bạc vì suy nghĩ nhiều. Mẹ chồng là người nổi tiếng xấu tính và kiêu ngạo ở địa phương. Trước đó cô con dâu sinh đôi, nhưng bố mẹ chồng chỉ một lòng chăm sóc cho cháu, để mặc con dâu đau đớn bệnh tật. Khi mẹ của cô dâu tới chăm con, không những không được nhà thông gia tiếp đón mà còn bị xúc phạm. Con rể còn đánh, đuổi cả mẹ vợ chỉ vì không ưa việc mẹ bị què một chân, gia cảnh nghèo khó.

Ảnh cắt từ clip khiến nhiều người phẫn nộ

May mắn thay, khi đoạn video ghi lại sự việc mẹ chồng đánh con dâu lan truyền, rất nhanh đã được các ban ngành liên quan chú ý, phối hợp xử lý. Hiện con dâu và mẹ chồng đã hoà giải nhưng theo nhiều người, không có gì đảm bảo rằng hành vi độc ác của mẹ chồng sẽ không xảy ra lần nữa.

Nhắc đến sự việc này quả thật xót xa. Mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau dưới một mái nhà khó tránh khỏi mâu thuẫn. Câu chuyện dưới đây cũng khiến người xem không khỏi tranh cãi.

Cụ thể, mẹ chồng cho rằng con dâu nấu ăn không hợp khẩu vị mình, tiêu xài phung phí, dậy muộn nên hai người thường xuyên cãi nhau.

Nhưng vì không có tiền mua nhà nên cô con dâu đành nhẫn nhịn cho êm nhà êm cửa, chỉ trông mong ngày con lớn hơn để gửi con tới trường, như vậy thì chị có thể ra ngoài làm việc. Mẹ chồng nàng dâu ít chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ ít xung đột hơn.

Cách đây mấy hôm, mẹ chồng lại mắng con dâu vì mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Người con dâu không nhịn được nên cãi lại bà vài câu, nhờ chồng đứng ra phân bua giúp mình. Nào ngờ, anh chồng lại cự tuyệt, lên xe máy toan rời đi.

Người chồng không bênh vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Internet

Thấy vậy, người vợ vội vàng ngăn lại, nhất quyết nhờ anh phân xử xem lỗi tại mình hay là do mẹ chồng quá đáng. Người chồng không muốn dính vào chuyện rắc rối này nên khuyên vợ đừng tranh cãi với mẹ chồng nữa, bây giờ anh có việc ra ngoài, không thể giúp cô phân xử được.

Mẹ chồng cho rằng con dâu đang thách thức quyền thế của mình, muốn dùng con trai để chèn ép mình nên đã chạy đến đánh cô. Khi hai bên xô xát, cháu gái đứng ngay cạnh con dâu. Cô con dâu sợ mẹ chồng sơ ý làm con mình bị thương nên dùng thân mình che chắn cho con.

Nàng dâu tức giận về nhà đập phá đồ đạc. Ảnh: Internet

Thấy mẹ đánh vợ mình, người đàn ông không thèm nói một lời khiến bà mẹ chồng được nước làm tới, càng mạnh tay đánh con dâu. Khi đánh mệt, mẹ chồng mới chịu dừng tay, còn người chồng vội vàng chạy xe rời khỏi nhà.

Lúc này, người phụ nữ mới đặt con xuống. Càng nghĩ càng giận, chị liền về nhà và đập phá đồ đạc. Sự việc đến nước này, hoặc là mẹ chồng nhận sai xin lỗi cô, hoặc là cô sẽ ly hôn.

Sau đó, chính cô con dâu đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát rồi đăng tải sự việc lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người cho rằng bà mẹ chồng này thật quá quắt nhưng rõ ràng người con dâu cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, người đáng giận nhất chính là người đàn ông đứng giữa, bởi nếu anh ta không mặc kệ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì có lẽ mối quan hệ này cũng không tồi tệ đến mức đó.