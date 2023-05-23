Người thân của bé trai cho biết, bé trai bị mảnh kính đâm nát nhiều chỗ mà còn khiến đầu bé bị rạn.Phải đến 2 ngày sau, bé mới được đưa đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ tại bệnh viện nơi cậu bé sống thừa nhận cậu bé bị chấn thương nặng ở đầu và vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu, có nguy cơ trở thành người thực vật cao tới 95%.

Theo Sohu, mẹ của cậu bé đã gửi cho bà ngoại chăm sóc nhưng đã xảy ra vụ việc đau lòng bé trai lỡ tay làm rơi vỡ hai chiếc cốc thuỷ tinh, kết quả bị bà ngoại đẩy ngã xuống mặt đất đầy mảnh thuỷ tinh, liên tục đánh đập, mắng mỏ.

Theo South China Morning Post từng đưa tin, một bé gái 5 tuổi từng phải nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng sau bị cha đẻ và bạn gái mới của ông ta đánh đập, bạo hành trong thời gian dài. Nạn nhân nhập viện từ đầu tháng 1 trong tình trạng nhiễm trùng nặng do bỏng và đa chấn thương trên cơ thể.

Hiện, công an đã can thiệp vào cuộc điều tra và bà của cậu bé đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự. Cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ vì hành động trên, đồng thời nghi ngờ sự việc trẻ đã bị bạo hành trong thời gian dài.

Các bác sĩ cho biết vết thương của Yanyan rất nghiêm trọng, đến mức bé suýt bị cắt cụt cả hai chân. Bé cũng mắc các bệnh khác bao gồm viêm phổi và xuất huyết tiêu hóa. Sau đó, sức khỏe của bé được cải thiện sau 2 cuộc phẫu thuật.

Theo Thanh Niên ghi nhận trường hợp trẻ bị người thân của mình hành hạ. Tại Bạc Liêu từng có trường hợp bé trai 2 tuổi nghi bị bà ngoại đánh dã man. Bé được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng lờ mờ, sưng nề hai mắt, bụng trướng, thở mệt, thiếu máu, da xanh, thành bụng và hai chân bầm tím; chụp CT phát hiện bé bị phù não.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, bé Khôi là con của chị N. (36 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A). Cách đây một năm, chị N. ly dị chồng, sau đó đi làm công nhân ở TP.HCM và để Khôi cho bà ngoại là bà S. (64 tuổi) nuôi. Ngày 6.12, trong lúc chơi đùa, Khôi làm bể chai dầu gió của bà Sương và bị bà này dùng tay đánh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; bôi dầu gió vào hai mắt khiến mắt bé sưng phù, tím đen, không thể mở ra.

Bé trai bị đánh vì làm bể chai dầu. Ảnh: Thanh Niên

Theo bác sĩ, khi hay tin bà S. hành hung dã man bé Khôi, nhiều người chăm nuôi người bệnh ở BV bức xúc, phẫn nộ. Qua 2 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe bé Khôi ổn định hơn.

Pháp luật quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.