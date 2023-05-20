Ngay khi nhận được tin, Bộ ngoại giao đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết.

Thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại một tỉnh Trung Quốc sát biên giới Việt Nam. Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại ngay khi biết thông tin vụ việc để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo cho gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan. Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang tích cực theo sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam và Trung Quốc, triển khai các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân và hỗ trợ gia đình các nạn nhân xử lý vấn đề hậu sự.

Về phía Trung Quốc, theo Global Times, các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực hết sức để điều tra sự việc. Phía Trung Quốc cũng đã thông tin sự việc tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh. Theo VnExpress, vụ tai nạn xảy ra sáng 19/5 tại tuyến đường qua làng Tứ Minh, thành phố Tịnh Tây, cách biên giới khoảng 5-6 km, khi chiếc xe Toyota Highlander lao khỏi vách đá trên con đường núi. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Tịnh Tây cho hay địa điểm phương tiện rơi xuống không phải hồ tự nhiên, mà là nơi chứa nước thải của một mỏ than gần đó. Chính quyền thành phố Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, ngày 19/5 cho biết 11 người đã thiệt mạng trong vụ ôtô rơi khỏi vách đá và lao xuống hồ nước bên dưới tại khu vực đồi núi ở làng Tứ Minh, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Ảnh: Tuổi Trẻ Chính quyền thành phố Tịnh Tây cho hay 9 người Việt thiệt mạng trong vụ ôtô 7 chỗ lao xuống vách đá ở khu vực gần biên giới với Việt Nam. Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại gồm một người mang quốc tịch Trung Quốc và một người đang được xác minh nhân thân.

Tai nạn ở Trung Quốc gần biên giới Việt Nam: 9 người Việt tử vong vì rơi xuống vách đá 9 người Việt thiệt mạng trong vụ ôtô 7 chỗ lao xuống vách đá ở khu vực gần biên giới với Việt Nam.

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