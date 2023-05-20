Tai nạn ở Trung Quốc gần biên giới Việt Nam: 9 người Việt tử vong vì rơi xuống vách đá

Thế giới 20/05/2023 12:34

9 người Việt thiệt mạng trong vụ ôtô 7 chỗ lao xuống vách đá ở khu vực gần biên giới với Việt Nam.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, chính quyền thành phố Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây, ngày 19/5 cho biết 11 người đã thiệt mạng trong vụ ôtô rơi khỏi vách đá và lao xuống hồ nước bên dưới tại khu vực đồi núi ở làng Tứ Minh, trong đó có 9 người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam.

Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại gồm một người mang quốc tịch Trung Quốc và một người đang được xác minh nhân thân.

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Lực lượng cứu hộ tại nơi xảy ra tai nạn ở làng Tứ Minh, thành phố Tịnh Tây, ngày 19/5. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ba người sống sót gồm tài xế người Trung Quốc làm nhiệm vụ đưa đón và hai công dân Việt Nam. Chính quyền địa phương cho hay đã thông báo sự việc với tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Nam Ninh.

Giới chức Trung Quốc đang điều tra ba người sống sót.

Bộ Ngoại giao ngày 20/5 cho biết cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nam Ninh đã liên hệ với giới chức sở tại để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam.

Tai nạn ở Trung Quốc gần biên giới Việt Nam: 9 người Việt tử vong vì rơi xuống vách đá - Ảnh 2
Vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Internet

Vụ tai nạn xảy ra sáng 19/5 tại tuyến đường qua làng Tứ Minh, thành phố Tịnh Tây, cách biên giới khoảng 5-6 km, khi chiếc xe Toyota Highlander lao khỏi vách đá trên con đường núi. Đây là xe 7 chỗ nhưng chở gấp đôi số người được phép.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Tịnh Tây cho hay địa điểm phương tiện rơi xuống không phải hồ tự nhiên, mà là nơi chứa nước thải của một mỏ than gần đó.

Theo Đài CCTV, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 19-5 (giờ địa phương) tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc trong lúc chiếc xe chở 14 người.

Thông tin sơ bộ cho thấy có 11 người trên xe thiệt mạng và ba người sống sót. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn nằm ở một vùng đồi núi gần biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Theo Hãng tin AFP, tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do thiếu các biện pháp kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

Hồi tháng 1 năm nay đã có 19 người chết và 20 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ ở tỉnh Giang Tây, miền đông nước này.

 

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