Theo điều tra, nhiệt độ cơ thể của cô bé khi được phát hiện lên tới mức đáng kinh ngạc là 41,6 độ C. Bố mẹ của cô bé đã bỏ quên anh trai 4 tuổi và cô bé 2 tuổi trong ô tô giữa trời nắng nóng, cuối cùng cậu con trai thoát được khỏi xe hơi oi ả còn cô con gái thì bị bỏng đến chết.

Hiện, cả hai người đã bị bắt và bị buộc tội bỏ rơi trẻ em, tàng trữ ma túy và dụng cụ liên quan, bé trai được các tổ chức xã hội tạm nhận nuôi.

Phía cảnh sát dự kiến ​​sẽ đưa ra các tội danh khác sau khi công cuộc khám nghiệm tử thi hoàn tất.

Nhắc đến vụ việc bị bỏ quên trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng, một trường hợp khác cũng từng khiến nhiều người bàng hoàng. Một bé gái bị mẹ bỏ quên trong ô tô nóng tới 60 độ C, khiến bé tử vong. Cô bé bị bỏ quên trong 2,5-3 giờ đồng hồ.

Sự việc đau lòng vừa xảy ra, người mẹ đã bị bắt giữ.

Vì ngồi trong xe quá lâu, trời nắng nóng gay gắt nên bé gái không có oxy để thở và chết ngạt. Theo các nhà khoa học ước tính, nếu mức nhiệt bên ngoài trời 37 độ C thì trong xe ở ngưỡng 60 độ C.

Bị mẹ bỏ quên trong ô tô nóng tới 60 độ C, bé gái 3 tuổi chết thảm. Ảnh: Internet

Những vụ việc thương tâm đã từng xảy ra, vào năm 2014 đứa trẻ cũng bị bỏ quên trên xe ở Wichita, Kansas trong khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 32 độ C. Các nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường lúc 6 giờ 41 phút chiều nhưng em bé sau đó đã tử vong vào lúc 6 giờ 49 phút.

Em bé này được giao cho hai người đàn ông chăm sóc. Một trong hai người họ là Sean Michael Jackson đã đón bé từ nơi trông trẻ vào khoảng lúc 4 giờ và bỏ quên cô bé trong chiếc xe đóng kín. Người còn lại thì đang ở sau vườn và cho rằng tất cả lũ trẻ đều đã ở trong nhà.

Cẩn trọng ở việc để con trên xe một mình trong bất kì trường hợp nào. Ảnh: Internet

Theo Kids and Car Safety, từ năm 1990 đến nay, hơn 1.050 trẻ ở Mỹ tử vong do bị bỏ quên trong ôtô. Sự cố này có thể xảy ra với bất kỳ ai đang chăm sóc trẻ, kể cả những người cẩn thận nhất. Trẻ bị bỏ quên trong xe có thể gặp chấn thương, thậm chí tử vong.

Theo Sở Cảnh sát Roswell và Sở Cứu hỏa Roswell, chỉ cần một chút xao lãng, hay khi đang cố vượt qua sự căng thẳng, những cảm xúc khác trong ngày hay mải nghĩ về vấn đề nào đó đều có thể khiến cha mẹ hoặc người chăm sóc khác ra khỏi xe mà quên mất mình còn có con đi cùng.

Thực tế, kể cả trong trường hợp nhiệt độ bên ngoài không quá nóng, trẻ vẫn có thể gặp nguy hiểm khi bị bỏ quên trên ôtô một mình. Theo các nhà nghiên cứu, với nhiệt độ bên ngoài chỉ hơn 26 độ C, nhiệt độ bên trong chiếc xe đóng kín có thể nhanh chóng tăng tới 43 độ C hoặc cao hơn.

Dưới cái nắng xuân hè, chỉ cần 10 phút, nhiệt độ trong xe đã tăng gần 7 độ C. Đỗ xe dưới bóng râm hay hạ cửa sổ xe xuống một khoảng hẹp không phải là biện pháp bảo vệ đầy đủ.

Khi bị mắc kẹt bên trong xe, thân nhiệt của trẻ có thể tăng nhanh gấp 5 lần so với người lớn. Theo các chuyên gia, một đứa trẻ thường chết vì say nắng khi nhiệt độ cơ thể lên tới 41,6 độ C.

Khi trẻ ở trong xe và nhiệt độ ngoài trời là 19°C

- Trong vòng 60 phút, nhiệt độ cơ thể ở 38°C, trẻ bị đổ mồ hôi và khát nước.

- Sau 90 phút, nhiệt độ cơ thể ở 39°C, trẻ bị ra mồ hôi nhiều, đỏ bừng và tăng nhịp tim. Trẻ có thể bị động kinh và có thể bắt đầu co giật.

- Sau 150 phút, nhiệt độ cơ thể là 40°C, trẻ ngất xỉu, mất nước, suy nhược, nôn mửa, khó thở đều xảy ra và đe dọa tính mạng .

Khi trẻ ở trong xe với nhiệt độ ngoài trời là 24°C

- Trong vòng 40 phút, trẻ sẽ ra mồ hôi, khát nước và có nguy cơ bị hạ thân nhiệt.

- Sau 60 phút, trẻ đổ mồ hôi nhiều, đỏ bừng mặt, nhịp tim tăng nhanh và trẻ có thể bị động kinh, co giật.

- Sau 90 phút, trẻ có thể bị đe dọa đến tính mạng và bao gồm ngất xỉu, mất nước, suy nhược, nôn mửa và khó thở.

- Sau 160 phút, trẻ bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, nhầm lẫn, ảo giác và mê sảng.

Hầu hết bậc cha mẹ không thể ngờ tới mình lại rời xa con mình, thậm chí là vô tình, trong chiếc ôtô đang tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa số trường hợp trẻ em tử vong trong xe nóng xảy ra sau khi đứa trẻ vô tình bị bỏ lại trên xe.

Nguyên nhân nằm ở việc trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh, thường ngủ gật trên ghế ôtô, trở thành những hành khách ít nói. Nhất là với các gia đình sử dụng ghế trẻ em quay mặt về phía sau. Loại ghế này cản tầm nhìn, khiến người lớn nhiều khi quên mất còn có trẻ trong xe.

Trường hợp phổ biến thứ hai về việc trẻ em tử vong trong ôtô do sốc nhiệt là khi trẻ em tự mình lên xe, nghĩ rằng đó sẽ là một địa điểm thú vị để chơi hoặc chỉ đơn giản là thỏa mãn trí tò mò của chúng. Do đó, người lớn không bao giờ được để trẻ em một mình trong và xung quanh xe. Ngoài ra, họ cần luôn khóa xe khi rời khỏi xe và không để chìa khóa hoặc bộ điều khiển mở cửa từ xa ở nơi trẻ em có thể lấy được.