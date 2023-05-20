Đây là xe 7 chỗ nhưng chở gấp đôi số người được phép.

Theo VnExpress, vào sáng 19/5, tại tuyến đường qua làng Tứ Minh, thành phố Tịnh Tây, cách biên giới khoảng 5-6 km, khi chiếc xe Toyota Highlander lao khỏi vách đá trên con đường núi. Chính quyền thành phố xác nhận thông tin cho hay có đến 9 người Việt thiệt mạng khi xác định giấy tờ tùy thân mang theo.

Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại gồm một người mang quốc tịch Trung Quốc và một người đang được xác minh nhân thân.

Ba người sống sót gồm tài xế người Trung Quốc làm nhiệm vụ đưa đón và hai công dân Việt Nam. Nguồn tin cũng khẳng định đây là xe 7 chỗ nhưng chở gấp đôi số người được phép.

Theo Hãng tin AFP, tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do thiếu các biện pháp kiểm soát an toàn nghiêm ngặt.

Bộ ngoại giao đang xác minh thông tin vụ việc. Ảnh: VnExpress

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết.

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo cho gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan.

Về phía Trung Quốc, theo Global Times, các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực hết sức để điều tra sự việc. Phía Trung Quốc cũng đã thông tin sự việc tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh.

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Quốc giáp với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam.

Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Tịnh Tây cho hay địa điểm phương tiện rơi xuống không phải hồ tự nhiên, mà là nơi chứa nước thải của một mỏ than gần đó.

Bộ ngoại giao lên tiếng vụ 9 người Việt tử vong vì tai nạn giao thông ở Trung Quốc Ngay khi nhận được tin, Bộ ngoại giao đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tai-nan-9-nguoi-viet-tu-vong-do-roi-xuong-vach-a-tai-trung-quoc-xe-cho-gap-oi-so-nguoi-uoc-cho-phep-583991.html