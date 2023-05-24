Chủ nhà bật điều hòa thì thấy đuôi rắn thò ra, sau đó kiểm tra thì thấy cả ổ rắn đang bò lổm ngổm bên trong.

Theo thông tin từ báo Giáo dục thủ đô, mạng xã hội chia sẻ clip và hình ảnh về một ổ rắn đang bò lổm ngổm trong cục lạnh điều hòa. Clip khiến nhiều người “nổi da gà” khi lần lượt 4 con rắn được lôi ra. Cụ thể, anh Nguyễn Tân – chủ nhân clip chia sẻ, sự việc được anh quay lại vào trưa 22/5 tại một nhà dân ở xã Tân Hội (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Vào thời điểm trên, khi chủ nhà bật điều hòa thì bất ngờ thấy có chiếc đuôi rắn thò ra. Chủ nhà liền gọi cho anh Tân (là thợ sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa) đến xem.

Người thợ kiểm tra thiết bị, phát hiện bên trong có 4 con rắn màu xanh, không rõ chủng loại, đang bò lổm ngổm. Anh vội dùng kìm và các thiết bị, đứng từ xa kẹp rắn ra ngoài rồi giết chúng ngay dưới sàn nhà. Sau đó, anh đăng tải đoạn video "bắt rắn" lên mạng xã hội nhằm cảnh báo khách hàng, đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Anh Tân giết 4 con rắn bò lổm ngổm trong điều hòa - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, anh Phan Tuấn (43 tuổi, chủ một cửa hàng điện lạnh ở Hà Tĩnh) cho biết ngoài rắn, một số loài động vật khác có thể chui vào điều hòa như: gián, thằn lằn, chuột,… gây chập thiết bị, nghiêm trọng hơn là đe dọa tính mạng con người. Khi có tiếng động lạ, người dân không nên tự động mở nắp điều hòa, dẫn đến bị rắn cắn và giật điện. Thay vào đó, người dân cần ngắt điện, gọi thợ bảo hành hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Họ sẽ có cách để mở và sửa chữa bằng các dụng cụ an toàn.

Một giảng viên môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khuyến cáo người dân không nên lắp đặt dàn nóng điều hòa quá gần mái nhà, cây xanh. Đồng thời khi khoan tường đưa dây đồng, ống thoát nước vào dàn điều hòa, người thợ phải kiểm tra lại khe hở tại vị trí đó. Đồng thời dùng tấm chắn mắt lưới nhỏ để bít các lỗ hở nhằm tránh những loài vật như chuột, rắn,... bò vào nhà qua đường này. Với những gia đình có cây cối rậm rạp, chuyên gia nói không nên lắp đặt ống thoát nước thải điều hòa sát mặt đất (nếu thấp thì nên bọc lưới kẽm ở đầu ống). Chủ nhà thường xuyên dọn dẹp, làm sạch cây cối để đảm bảo không có rắn, rết trú ngụ.

Bị vòi nước quảng trường hất tung, bé gái 4 tuổi đập đầu xuống đất Mạng xã hội lan truyền clip về một bé gái bị vòi phun nước hất lên cao. Bé gái này sau đó lộn 2-3 vòng rồi đập đầu xuống đất.

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