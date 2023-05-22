Lời khai của nhóm người hành hung làm gãy 4 cái răng của nam sinh lớp 9

Xã hội 22/05/2023 17:06

Hiện nạn nhân đang nằm viện, bị đánh gãy bốn răng hàm trên, nhiều răng dưới bị lung lay, chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã triệu tập và lấy lời khai nhiều thanh thiếu niên để điều tra về hành vi đánh một nam sinh lớp 9 ở bãi biển thuộc phường Khuê Mỹ.

Bước đầu công an xác định, nhóm thanh thiếu niên đánh vì "ghét thái độ" của nam sinh này trước đó.

Thông tin ban đầu, chiều 19/5, nam sinh lớp 9 cùng bạn đi chơi ở bãi biển dọc đường Võ Nguyên Giáp. Lúc này, xuất hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng 10 người lao vào đánh rồi nhận xuống biển.

Lời khai của nhóm người hành hung làm gãy 4 cái răng của nam sinh lớp 9 - Ảnh 1
T. bị đánh gãy 4 răng hàm, liên tục bị nhấn xuống biển - Ảnh: Vietnamnet

Phụ huynh của em cho biết, khi đến nơi đã phát hiện T. thương tích đầy mình. Hiện em đang nằm viện, bị đánh gãy bốn răng hàm trên, nhiều răng dưới bị lung lay, chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh kêu cứu với nội dung em T. bất ngờ một nhóm thanh niên không quen biết hành hung khi đang đi tắm biển.

Lời khai của nhóm người hành hung làm gãy 4 cái răng của nam sinh lớp 9 - Ảnh 2
Bài đăng của người nhà em T. cầu cứu trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo bài viết, em T. bị nhóm thanh niên này đánh vào vùng mặt, lưng và bị nhấn xuống biển.

Nội dung bài viết kêu cứu có đoạn: “Em đi tắm biển với bạn, tụi nó chỉ đánh mình em, đánh vô đầu và lưng, ngực em. Em ôm đầu và mặt nhưng tụi nó sút vào mặt nhiều phát làm bay hết hàm răng trên của em, hàm dưới thì lung lay, nhấn em xuống biển, máu lai láng trộn vào nước biển đỏ hết nước”.

Cũng theo bài viết, sau khi bị đánh em T. bơi vào bờ và chạy vào khu resort trốn rồi mượn điện thoại gọi cho người thân đến cứu. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở T. đi bệnh viện. Một số đối tượng đánh em T. đã được triệu tập tới cơ quan công an.

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Trước đó, đối tượng thiếu niên này cũng đã 2 lần bị bắt về hành vi tương tự, nhưng do mới 14 tuổi nên được cho tại ngoại.

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